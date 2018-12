Dôveru prirovnal k jedlu. Trénera Manchestru United čaká domáca premiéra

Solskjaer cíti nervozitu.

25. dec 2018 o 13:55 TASR

MANCHESTER. Oleho Gunnara Solskjaera, nového trénera futbalistov Manchestru United, čaká v stredu 26. decembra domáca premiéra.

Kouč, ktorého dočasne poverili vedením mužstva, prežíva pred duelom proti Huddersfieldu pochopiteľnú nervozitu.

Nórsky tréner začal uplynulý víkend na lavičke United jasným víťazstvom v Cardiffe 5:1. Päť gólov dal United naposledy v máji 2013.

"Samozrejme, že sa snažíte udržať svoje emócie pod kontrolou, pretože som v tíme pre to, aby som pracoval čo najlepšie. Musím sa sústrediť len na to," citovala Solskjaerove slová agentúra AP.

Pred ligovým zápasom proti Huddersfieldu ho čaká vrelé a emotívne privítanie: "Nemyslím si, že to bude jednoduché. Ale teším sa na to a myslím, že sa chlapci rovnako tešia na zápas na Old Trafford."

Manchester doma nepredvádzal ideálne výkony, z dvanástich zápasov prebiehajúcej sezóny vyhral iba päť.

"Musím u hráčov prebudiť dôveru v samých seba. Dôvera je ako jedlo, ktoré dáte do chladničky a potom ho len vyberáte. Získať sa dá poctivým tréningom," pokračoval Solskjaer.

"Dúfam, že v nasledujúcich piatich mesiacoch budem robiť dostatočne dobrú prácu, aby fanúšikovia mohli stále spievať moje meno," uzavrel Nór, ktorý pôsobil v mužstve jedenásť rokov ako hráč.