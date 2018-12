Sagan si v Argentíne precvičí nohy: Prečo by som sa nepokúsil i vyhrať?

Slovák začne sezónu v Austrálii.

25. dec 2018 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan začne sezónu 2019 v Austrálii na pretekoch Tour Down Under (15. - 20. január), kde sa predstaví po tretí raz za sebou.

Z úvodného podujatia seriálu WorldTour potom zamieri do Argentíny na preteky Vuelta a San Juan (kat. UCI 2.1, 27. január - 2. február).

Bude chcieť aj vyhrávať

Na tomto podujatí sa predstaví premiérovo, keďže v minulosti sa termíny oboch spomenutých podujatí sčasti prekrývali.

Trojnásobný majster sveta prezradil, že preteky v Argentíne využije predovšetkým na to, aby otestoval svoje nohy.

Bude sa však snažiť aj o etapové víťazstvo.

"Bude to skvelá možnosť na precvičenie nôh a prečo by som sa nemal zároveň pokúsiť aspoň raz vyhrať," pýtal sa rečnícky Sagan na tlačovej konferencii organizátorov podujatia.

V Argentíne už v minulosti rodák zo Žiliny pretekal, avšak nie na Vuelte a San Juan. Tri razy sa predstavil na Tour de San Luis (2013, 2014 a 2016, pozn.), kde však nedokázal zvíťaziť ani v jednej etape.

"Z týchto pretekov si pamätám skvelú klímu a rovnako aj vášnivých argentínskych fanúšikov," podotkol šesťnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France.

Skvelé riešenie pred nabitým začiatkom

Na spomenutom podujatí by mal Sagan čeliť aj obávaným šprintérskym súperom Markovi Cavendishovi (Dimension Data) či Fernandovi Gaviriovi (UAE Team Emirates).

Po pretekoch v Argentíne sa Slovák vráti do Európy, kde ho v horách Sierra Nevady vo februári čaká príprava vo vysokej nadmorskej výške.

"Považujem to za skvelé riešenie pred nabitým začiatkom sezóny. Práve v tomto období veľa pretekárov 'zbiera formu'. Teším sa na to, až budem môcť spozorovať všetky prírodné krásy a celkovú trať, ktorá na mňa čaká. Potešilo ma aj to, že v rámci týždňových pretekov je zahrnutý aj deň voľna," poznamenal Sagan.

Sagan neskôr absolvuje takmer celý program jarných klasík s výnimkou prvého marcového týždňa v Belgicku a podujatia Strade Bianche v Taliansku.