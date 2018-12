Ronaldov prestup do Juventusu sa rodil, keď agent dohadzoval klubu iného hráča

Agent i športový šéf odhalili detaily.

25. dec 2018 o 15:35 SITA

TURÍN. Jorge Mendes, agent portugalského futbalového útočníka Cristiana Ronalda, vyhlásil, že hráč prejavil záujem o prestup z Realu Madrid do Juventusu Turín dávno pred uskutočnením transferu.

"Rokovania trvali niekoľko mesiacov. Na začiatku som si myslel, že k tomu nedôjde, že je to nemožné. Cristianovi som povedal, že to bude ťažké zrealizovať, on sám si to dobre uvedomoval," povedal Mendes, citoval ho napríklad web sportowefakty.wp.pl.

Športový riaditeľ Turínčanov Fabio Paratici najnovšie prezradil, že Ronaldov príchod sa stal reálnejším počas rokovania o prestupe iného Portugalčana Joaa Cancela, ktorý taktiež spadá do Mendesovho portfólia.

"Všetko sa to začalo počas debát o Cancelovi. Vtedy Mendes spomenul, že Cristiano by chcel za nás hrať. Povedal nám: 'Nemusíte mi veriť, ale je to tak'," priblížil Paratici.

Ako priznal funkcionár z Piemontu, ani vo chvíľach, keď sa klub rozhodol získať päťnásobného najlepšieho svetového futbalistu, neveril, že by sa to mohlo podariť.

Dodal však, že v klube sa z dotiahnutého transferu stále veľmi tešia a neľutujú ani jedno euro, ktoré vynaložili na príchod 33-ročného rodáka z Madeiry.

"Pamätám si, že môj syn chcel mať za každú cenu Ronaldov dres. Raz som sa vybral na reprezentačný zápas Portugalska a priniesol som mu ho. Odvtedy sa v ňom neustále premával a pýtal sa ma: 'Ocko, a kedy kúpite Ronalda do Juventusu?' Odpovedal som mu, že to sa nedá. Neskôr, keď mi syn tieto slová pripomenul, nevedel som, čo mám povedať," doplnil športový riaditeľ Juventusu.