Posun by bol zázrakom. Celú sezónu budeme v dolnej polovici, vraví Dúbravkov tréner

Newcastle nezachytil úvod sezóny.

25. dec 2018 o 19:14 TASR

NEWCASTLE. Rafael Benítez, tréner anglického futbalového klubu Newcastlu United, si myslí, že jeho zverenci budú aj na konci sezóny figurovať v dolnej polovici tabuľky Premier League.

Hráčom Newcastlu aj so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom patrí po osemnástom kole pätnásta priečka tabuľky.

Na konte majú štyri výhry, päť remíz, deväť prehier a dokopy sedemnásť bodov.

Štart do súťaže im vôbec nevyšiel podľa predstáv, keď z úvodných desiatich duelov získali len tri body. Potom sa však ich forma výrazne zdvihla a v posledných ôsmich zápasoch nazbierali štrnásť bodov.

Päťdesiatosemročný Španiel si však myslí, že v druhej polovici sezóny budú musieť opäť poriadne bojovať, aby si aspoň trochu vylepšili postavenie.

"Títo hráči do toho dávajú všetko. Občas spravíme zlé rozhodnutia, ale to neznamená, že sa nesnažíme hrať najlepšie ako vieme v každom zápase," povedal pre Sky Sports.

"No musíme si uvedomiť, že celú sezónu budeme v spodnej polovici tabuľky, pretože tak to je. A ak sa nám bude dariť a posunieme sa vyššie, bude to ďalší zázrak," dodal.