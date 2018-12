V Premier League sa mu nedarilo. Legendárny De Boer povedie majstra MLS

Nahradí Gerarda Martina.

26. dec 2018 o 8:46 SITA

ATLANTA. Futbalistov Atlanty United povedie Holanďan Frank de Boer. Niekdajší skvelý reprezentant Holandska sa stane nástupcom Argentínčana Gerarda Martina, ktorý United nedávno priviedol k triumfu v MLS.

Vo finále play off si hráči Atlanty poradili so súpermi z Portlandu 2:0. Martino by sa mal stať novým trénerom reprezentácie Mexika, táto informácia zatiaľ nie je potvrdená.

Štyridsaťosemročný De Boer má v trénerskom životopise zaujímavé zastávky ako Ajax Amsterdam, Inter Miláno či Crystal Palace.

Účastníka anglickej Premier League však viedol v sezóne 2017/2018 iba v štyroch zápasoch, v ktorých jeho mužstvo ani raz neskórovalo.

V rokoch 1990 - 2004 si Frank de Boer dovedna 112-krát obliekol reprezentačný dres Holandska a ako obranca strelil 13 gólov.

V roku 1998 bol súčasťou mužstva, ktoré na MS vo Francúzsku obsadilo nepopulárne 4. miesto. Medaily zo svetového šampionátu sa dočkal až ako asistent trénera v roku 2010.

Holanďania vtedy v JAR skončili strieborní po finálovej prehre so Španielmi 0:1 po predĺžení.