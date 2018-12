Trenčín v repríze finále minulej sezóny porazil Banskú Bystricu

Hlasy po zápase:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Na to, že sme sa pred zápasom s kolegami z Nových Zámkov zdravili a tak hovorili, že dnes ani hrať nechceli, odohrali výborný zápas. Náš najväčší problém bol Košarišťan, ktorý odchytal dobrý zápas. Potvrdzuje to dlhodobo a teraz to znovu dokázal. Dokáže tím Nových Zámkov vždy podržať. Ja som vždy videl tribúnu za ich bránou, keď už všetci pomaly zdvíhali ruky. Boli to všetky situácie, ktoré za normálnych okolností volajú po góle. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme tento zápas nezvládli za tri body."

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Videli sme zaujímavý a dramatický zápas vo vynikajúcej atmosfére, ako to je v Nitre zvykom. Chcel by som poďakovať aj našim fanúšikom, ktorí prišli v hojnom počte a celý čas nás podporovali. Škoda, že sa nám nepodarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov za stavu 2:1 a 3:2. Mohli sme v pohode dohrať zápas. Pred koncom sme nakoniec dostali gól. Myslím si, že dva body, ktoré si odnášame sú super, z čoho sa teším. K veľa veciam sa nemôžem a nebudem vyjadrovať. Som veľmi nahnevaný na to. Tešíme sa na ďalší zápas."