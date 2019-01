Chára sa vrátil po zranení, Bostonu nevyšiel zápas proti New Jersey

Pozrite si súhrn výsledkov NHL.

28. dec 2018 o 7:06 (aktualizované 28. dec 2018 o 8:18) SME.sk

NEW YORK. Po trojdňovej vianočnej prestávke pokračovala zámorská hokejová NHL bohatým štvrtkovým programom, ktorý ponúkol až trinásť zápasov.

Návrat kapitána Zdena Cháru do zostavy Bostonu po 19-zápasovej absencii pre zranenie nebol víťazný. Bruins prehrali doma s New Jersey Devils 2:5 a 41-ročný slovenský obranca odohral 19:13 min s dvoma strelami na bránku a jedným bodyčekom.

Štyri puky pustil za svoj chrbát brankár Jaroslav Halák, ktorý pochytal 28 z 32 striel hostí a mal úspešnosť zásahov 87,5 percenta.

Prvou hviezdou zápasu sa stal brankár New Jersey Mackenzie Blackwood so 40 zákrokmi, ktorý si vo svojom štvrtom zápase v NHL (druhom od začiatku v bránke) pripísal prvé víťazstvo.

"Nebolo to zlé. Bola tam kondícia aj sila, ale chýbalo mi správne načasovanie. Byť v správny čas na správnom mieste, to bol najväčší problém. To sa nedá natrénovať," povedal Zdeno Chára na oficiálnom portáli NHL.

"Cítim sa výborne. Som šťastný, že mám konečne víťazstvo. Celé mužstvo hralo fantasticky, aby som ho získal. Veľmi mi zjednodušili moju prácu. Nikdy na tento zápas nezabudnem," citujú zámorské médiá 22-ročného Mackenzieho Blackwooda.

Úradoval Stamkosov útok, Černák náhradníkom

Najlepší tím NHL Tampa Bay potreboval predĺženie na triumf nad Philadelphiou 6:5. Štyrmi bodmi sa na ňom podieľali elitní útočníci Nikita Kučerov (1+3) a Steven Stamkos (2+2), slovenský obranca Erik Černák zostal iba medzi náhradníkmi.

Z predĺženia ubehlo len 18 sekúnd, keď o triumfe Lightning rozhodol Alex Killorn. Hráči Tampy Bay bodovali v trinástom zápase v sérii, majú z nich dvanásť víťazstiev.

"Každé víťazstvo v tejto súťaži je ťažko vybojované, ale po tomto konkrétnom sme viac sklamaní ako spokojní," priznal Stamkos s ohľadom na stratu trojgólového vedenia v tretej tretine.

Pánik dvakrát vystrelil na bránu

V súboji Los Angeles - Arizona sa zrodilo tesné víťazstvo domácich 2:1. Rozhodol o tom na začiatku tretej tretiny Dustin Brown, keď peknú individuálnu akciu zakončil presnou strelou z ťažkého uhla.

V drese hostí odohral vyše 20 minút slovenský útočník Richard Pánik, pripísal si dve strely na bránku a jeden mínusový bod.

V kalifornskom derby San Jose zdolalo Anaheim 4:2 a víťazný gól strelil v 51. min obranca Brent Burns.

Tridsaťtriročný bradatý pilier defenzívny Sharks ním oslávil tisíci zápas v základnej časti NHL. Dosiahol v nich dovedna 602 bodov za 187 gólov a 415 asistencií.

NHL 2018/2019 - základná časť:

Boston - New Jersey 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

/brankár Jaroslav Halák (Boston) odchytal 58:33 min, zneškodnil 23 z 26 pokusov, percentuálna úspešnosť zákrokov 87,5)

/obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 19:13 min, dvakrát vystrelil na bránku

NY Rangers - Columbus 3:4 po predĺžení (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 14. Vesey (K. Hayes, Namestnikov), 22. Kreider (Zuccarello, K. Hayes), 53. Kreider (Skjei, Lundqvist) - 10. O. Björkstrand (Jenner), 17. D. Savard (O. Björkstrand, Harrington), 58. Werenski (Jenner), 61. Dubois (Panarin, Jones)

Pittsburgh - Detroit (0:1, 3:0, 2:1)

Góly: 28. Kessel (Crosby, Letang), 29. Brassard (Kessel, Pearson), 39. Kessel (Malkin, Crosby), 46. Hörnqvist (J. Johnson, M. Pettersson), 58. Brassard (Malkin) - 12. Larkin (Nyquist, Abdelkader), 45. Athanasiou (Rasmussen, Glendening)

Washington - Carolina 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 24. Stephenson, 39. Oshie (Carlson, Ovečkin), 60. Carlson (Bäckström) - 53. Aho (Ferland)

Tampa Bay - Philadelphia 6:5 po predĺžení (2:1, 3:1, 0:3 - 1:0)

Góly: 14. Kučerov (T. Johnson, Point), 20. Point (Gourde, Stamkos), 33. Stamkos (Kučerov), 35. Stamkos (Kučerov, Hedman), 40. T. Johnson (Kučerov, Stamkos), 61. Killorn (Cirelli) - 11. Raffl (Laughton, Sanheim), 25. Giroux (MacDonald, Gudas), 42, Weise (J. van Riemsdyk), 45. Hagg (Giroux, J. van Riemsdyk), 49. Provorov (Voráček, Couturier)

/obranca Erik Černák (Tampa Bay) nebol na súpiske/

Nashville - Dallas 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 8. Pitlick (Faksa, Lindell), 32. Janmark

St. Louis - Buffalo 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Góly: 23. Thomas (Dunn, Bozak), 31. Bouwmeester (Perron, Steen), 31. Maroon (Thomas, Bortuzzo), 54. O´Reilly (Steen, Perron) - 38. Eichel (Ristolainen, Reinhart)

Winnipeg - Calgary 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Góly: 38. Lowry - 22. J. Gaudreau (Monahan), 39. J. Gaudreau (E. Lindholm, Monahan), 56. Jankowski (E. Lindholm, Hamonic), 58. J. Gaudreau (Monahan, Giordano)

Chicago - Minnesota 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Góly: 5. P. Kane (E. Gustafsson, D. Strome), 21. Saad (Toews, Kahun), 24. P. Kane (Gustafsson, Toews), 53. Saad (DeBrincat), 60. P. Kane (D. Strome) - 15. Parise (E. Staal), 60. E. Staal (Sutter, Mikael Granlund)

Edmonton - Vancouver 2:4 (1:4, 1:0, 0:0)

Góly: 11. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 48. Draisatl (McDavid, Nurse) - 4. Motte (Roussel), 7. Boeser (E. Pettersson, Goldobin), 19. E. Pettersson (Goldobin, Pouliot), 20. Roussel (Beagle, Horvat)

Las Vegas - Colorado 2:1 (1:1,0:0, 1:0)

Góly: 12. Stastny (Tuch, Schmidt), 51. Pirri (Stastny) - 10. Compher (Rantanen, MacKinnon)

Los Angeles - Arizona 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 19. Muzzin (Leipsic, Clifford), 41. D. Brown (Kopitar, Doughty) - 16. Chychrun (Galchenyuk, Garland)

/Richard Pánik (Arizona) odohral 20:17 min, 2 strely, 1 mínuska/

San Jose - Anaheim 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 19. M. Karlsson (Donskoi, Goodrow), 26. Sörensen (Pavelski, J. Ryan), 51. Burns (Dillon, Goodrow), 60. Hertl (Goodrow, Vlasic) - 11. Silfverberg (N. Ritchie, Mahura), 44. Sherwood (Manson, Rowney)