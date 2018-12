Murray sa vracia na kurty v austrálskom Brisbane

28. dec 2018 o 10:44 TASR

BRISBANE. Andy Murray sa predstaví na úvodnom turnaji sezóny Brisbane International v Austrálii (30. decembra - 6. januára).

Britský tenista sa vráti do súťažného kolotoča po takmer roku, v januári podstúpil operáciu pravého bedrového kĺbu

"Čakal som na ten moment, keď budem opäť schopný hrať na takej úrovni, na akej chcem. Teraz je to v mojich silách, ale musím to dokázať súvisle počas niekoľkých dní. Je to pre mňa výzva. Stále cítim bolesť, no je to lepšie ako pred niekoľkými mesiacmi. Mám pred sebou množstvo cieľov, ktoré chcem dosiahnuť. Tenis mi chýbal," citovala Murrayho agentúra AFP.

Tridsaťjedenročný Škót je momentálne na 256. mieste svetového rebríčka. V Brisbane triumfoval v rokoch 2012 a 2013.