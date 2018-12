Magoniho riziko sa oplatilo. Vlhová je lepkavá a šťastná

Vlhová konečne zdolala Shiffrinovú.

28. dec 2018 o 16:21 Juraj Berzedi

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Semmering)

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Semmering)

Kompletný program a výsledky Petry Vlhovej v sezóne 2018/2019

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla svoje najväčšie víťazstvo v kariére. Prvýkrát totiž triumfovala v obrovskom slalome, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za najťažšiu a najtechnickejšiu disciplínu.

Na konci druhého kola v rakúskom Semmeringu bola na štarte už len fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová.

Vlhová si na vedúcej priečke už možno v duchu hovorila, že zase bude len druhá. V tejto sezóne už platilo štyrikrát poradie: 1. Shiffrinová, 2. Vlhová.

Tentoraz sa to konečne zmenilo.

Po príchode Shiffrinovej do cieľa hodila slovenská zjazdárka lyže na sneh a víťazoslávne zdvihla ruky nad hlavu. Padla na kolená, akoby nemohla uveriť, čo práve dosiahla.

Bola dojatá a viackrát si pretierala slzy.

„Dnes som to naozaj nečakala. Som šťastná, že sa mi to podarilo. Prvé pódium a hneď víťazstvo. Je to neskutočné,“ reagovala Vlhová pre RTVS.

Víťazstvo v najväčšej konkurencii

Základ obrovského úspechu v obrovskom slalome sa zrodil už v momente, keď ju začal trénovať Livio Magoni. Taliansky odborník priviedol už predtým na lyžiarsky vrchol Slovinku Tinu Mazeovú.

Za posledné dve sezóny dotiahol Vlhovú medzi slalomársku elitu. V obrovskom slalome bolo úspechom, keď skončila v prvej desiatke. Jej doterajšie maximum bolo siedme miesto.

„V slalome má určite na všetky pretekárky. V obrovskom slalome ešte nie sme tak ďaleko. Je to disciplína, ktorej sa venuje najviac pretekárov a je v nej najväčšia konkurencia. Momentálne je doma medzi siedmym až dvanástym miestom,“ priznal vlani Matej Gemza, asistent hlavného trénera Livia Magoniho.

Aj na začiatku tejto sezóny potvrdzovala toto postavenie. V Söldene obrovský slalom nedokončila, v Killingtone skončila ôsma a v Courcheveli siedma. To, že zvíťazí v Semmeringu, nikto nečakal. Ako je to možné?