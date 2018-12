Celý sa trasiem. Je to predsa moje dieťa, tvrdí Vlhovej otec

Vlhovú podporovala jej najbližšia rodina.

28. dec 2018 o 17:16 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Historické víťazstvo Petry Vlhovej v obrovskom slalome videla aj jej najbližšia rodina. Jej brat Boris je s ňou tradične na štarte a keď sa spustí na trať, hlasným pokrikom ju povzbudzuje.

Z cieľa jej jazdu netrpezlivo sledujú aj jej rodičia. Otec Igor sa vždy vzdiali od svojej manželky Zuzany. Pri tom, ako sleduje jazdu svojej dcéry, je ako v tranze.

„Celý sa trasiem. Všetko prežívam veľmi intenzívne. Je to predsa moje dieťa, môj tím,“ reaguje pre slovenské médiá Igor Vlha.

Mama chce vidieť zelené čísla

Do kariéry svojej dcéry vložil nemálo finančných prostriedkov. Najmä v období, keď nepatrila medzi svetovú lyžiarsku elitu. To, že jeho dcéra zvíťazí v obrovskom slalome v Semmeringu, vôbec nečakal.

„Počítal som, že bude v najlepšej trojke. Shiffrinová jazdí neskutočne dobre. Petra je chĺpok za ňou. Po prvom kole som v jej očiach videl, že je naštartovaná,“ prezradil Vlha senior.

Obrovskú radosť prežívala aj jeho manželka Zuzana.

„Keď príde do cieľa, vždy chcem vidieť zelené čísla. Bolo neskutočné, čo dokázala. Víťazstvom nás všetkých pozitívne prekvapila. Som najšťastnejšia mama,“ vyhlásila Zuzana Vlhová.

Hoci spolu s manželom bývajú v rovnakom hoteli ako ich dcéra, pred pretekmi sa spolu nestretli. „Petra má svoj program a vstáva vždy skôr. My sme si to prišli len užiť,“ dodáva.

Brat vedel, že je to otázka času

Najbližším človekom slovenskej lyžiarky počas sezóny je brat Boris, ktorý je už niekoľko rokov členom Vlhovej realizačného tímu.

„Tušil som od začiatku sezóny, že to musí prísť aj v obrovskom slalome. Na tréningu v ňom jazdí výborne. Bola to otázka času. Keď zvíťazila, prvé mi prebleslo hlavou, že konečne zdolala Shiffrinovú,“ prezradil Boris Vlha.

So svojou sestrou býva aj v prestávke medzi oboma kolami. To, že bola po úvodnom kole blízko pódia, si vôbec nepripúšťali.

„Už je na to zvyknutá zo slalomu. Brali sme to normálne. Keď som videl, s akým náskokom prišla do cieľa, tušil som, že zvíťazí,“ dodal.

Dôležitým faktorom boli aj nové lyže, ktoré Vlhovej odporučil pred týmto obrovským slalomom jej tréner Livio Magoni. „Je to mág,“ reagoval Vlhovej otec.