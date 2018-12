Najzábavnejšie momenty roka? Naoko ukončil kariéru, aby nemusel do Slovana

Šport popri zápolení prináša aj veselé situácie.

29. dec 2018 o 9:50 Miloslav Šebela

1. Koniec kariéry si rýchlo rozmyslel

Chris Stewart je nadpriemerným kanadským hokejistom. V NHL odohral dvanásť sezón. Stanleyho pohár síce nezískal, ale dokázal sa presadiť v Colorade, St. Louis, Minnesote, Calgary, Anaheime i v Buffale.

V roku 2011 si dokonca zahral na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za kanadský národný tím. Na majstrovstvách sveta sa však jeho mužstvu nedarilo.

V tejto sezóne sa mal Stewart do Bratislavy vrátiť už ako posila Slovana.

Kanaďan zaznamenal v zámorskej lige počas bezmála 700 zápasov 332 bodov. Pre slovenského účastníka KHL by to bola výrazná posila, v útoku sa totiž bratislavský tím v tejto sezóne trápi.

Klub zvolal novinárov na tlačovú konferenciu, aby posilu predstavil. Lenže, tá nedorazila. Možno zmeškal let, ktovie. V tom prípade by sa aspoň ozval do Bratislavy, že priletí neskôr.

Po Stewartovi ale ostalo ticho. Zľahla sa po ňom zem.

Popoludní sa predsa len Slovanu ozval jeho zástupca. Klubu však oznámil zlé správy. Stewart do Bratislavy neplánuje priletieť vôbec. Vraj sa rozhodol ukončiť kariéru, hoci má len 30 rokov.

„Podľa telefonátu sa Chris Stewart rozhodol pre vážne rodinné problémy ukončiť kariéru. Túto informáciu oznámil až dnes v popoludňajších hodinách nášho času, do Bratislavy teda nepricestuje,“ uviedol klub na facebooku.

Slovan tak musel hľadať nové posily.

Stewart sa vrátil do Kanady a hoci oznámil, že s hokejom skončil, o pár dní si to rozmyslel a podpísal zmluvu s Hamiltonom Steelhawks v poloamatérskej lige ACH.

2. Orešany oslavovali postup

Viete, čo majú spoločné futbalové kluby Rapid Viedeň a TJ Iskra Horné Orešany? Oba zdolali futbalový Slovan rozdielom triedy.

TJ Iskra je však dedinský klub. Pôsobí v piatej lige a hrajú v ňom len amatérski hráči. Napriek tomu Horné Orešany prežili zrejme najslávnejší moment vo svojej histórii.

V Slovnaft Cupe postúpili do tretieho kola, keď vyradili Slovan Bratislava.

„Pre Slovan to bol len tréning, pre nás zápas storočia,“ hovoril obranca Iskry Horné Orešany Marek Planeta. Orešany hrali dravo a s nasadením.

Dva inkasované góly v prvom polčase nezmenili nič na tom, že domáci hráči tušili, že majú postup na dosah. Hostia nepochopiteľne nasadili do zostavy hráča, ktorý nemal právo nastúpiť.

Lenže v klube, ktorý má miliónový rozpočet, nik nezistil, že nová posila Marin Ljubičič mal v Horných Orešanoch maximálne povzbudzovať z tribúny.

V tom istom kole Slovnaft Cupu už totiž nastúpil ako hráč Dunajskej Stredy. A teda v rovnakom kole nemohol hrať aj za Slovan.

Minimálne sám futbalista by si to mohol všimnúť. Zásadná informácia nepochopiteľne unikla aj funkcionárom či realizačnému tímu.

O tom, že Slovan si sám pod sebou píli konár, vedel aj tréner Orešian Radovan Kollár. Dokonca už pred začiatkom zápasu.

„Osobne som to vedel už pred zápasom, viacerí o tom hovorili. Veď na sociálnych sieťach sa trochu posmešne šírilo, že by Slovan mohol postaviť Ljubičiča, ktorý už hral v pohári za Dunajskú Stredu. Je to veľká hrúbka zo strany klubu. Niečo také by sa určite nemalo stávať. Nám sa to v Orešanoch nikdy nestalo, a to v klube nepracuje toľko ľudí ako v Slovane,“ opisoval Kollár v rozhovore pre profutbal.sk.

Na ihrisku teda Slovan vyhral 2:0, ale pre porušenie pravidiel zápas skontumovali v prospech domáceho klubu. Orešany tak po nečakanom úspechu zmenili ciele v sezóne.

„V lige sa nám tak nedarí. Povedali sme si, že sa sústredíme len na Slovnaft Cup. Po vyradení jedného z favoritov chceme zabojovať o pohárovú Európu," žartoval obranca Planeta.

3. Hokej bez brankárov

Roky v NHL špekulujú, ako hokej zatraktívniť. Vraj klesá počet strelených gólov. Už to nie je, čo to bývalo. Recept ponúkol hokejový šampionát I. divízie majstrovstiev sveta v hokeji, ktorý sa tento rok hral v Maďarsku.

Pred posledným hracím dňom mohlo na postup pomýšľať ešte päť zo šiestich tímov, ale trom tiež reálne hrozilo vypadnutie.

Najväčšiu drámu priniesol súboj Slovincov proti Talianom. Šancu na postup dávalo obom tímom iba víťazstvo za tri body v riadnom hracom čase. Výhra po predĺžení teda nič neriešila.

A tak, keď bol v 60. minúte nerozhodný stav 3:3, pre oba tímy to bola v podstate prehra. Na to, aby zvrátili skóre vo svoj prospech odvolali brankára najskôr Slovinci. To je v hokeji bežné. Lenže vzápätí urobili to isté aj Taliani.

Hralo sa šesť na šesť. Bez brankárov.

V bizarnom závere Diego Kostner 2,8 sekundy pred koncom rozhodol o výhre Talianov 4:3. Taliani vďaka tomu postúpili do elitnej kategórie majstrovstiev sveta a o pár mesiacov budú hrať na MS na Slovensku.

Aj tento zápas dokazuje, že najlepší hokej by bol bez brankárov. Minimálne v tom, že by padalo viac gólov.

4. Držali minútu ticha za hráča, ktorý nezomrel

Fernando Nuno La Fuente sa v tomto roku dočkal veľkého ohlasu. Futbalista amatérskeho írskeho klubu FC Ballybrack mal nehodu na svojej motorke.

Zástupcovia klubu informovali vedenie írskej súťaže Leinster Senior League, že futbalista zomrel. Liga preto odložila najbližší zápas Ballybracku a tímy v celej lige vyjadrili rodine futbalistu podporu a uctili si ho pietnou spomienkou.

Šéf ligy David Moran chcel dať do novín aspoň krátke oznámenie o tejto smutnej udalosti. Lenže niečo sa mu na tom nepozdávalo a snažil sa o nehode zistiť viac.

„Volal som do klubu a nevedel som sa s nimi spojiť. Potom sme v okolí kontaktovali všetky nemocnice. Nikto o ňom nič netušil. Až na sociálnych sieťach sme zistili od jeho spoluhráčov, že nezomrel, len odcestoval do Španielska,“ uviedol Moran pre RTE Sport.

FC Ballybrack sa za klamlivú informáciu ospravedlnil a zamestnanca, ktorú ju zverejnil, prepustil.

O tom, že by mal byť mŕtvy sa dozvedel aj futbalista.

„Začali mi chodiť správy od spoluhráčov, že som slávny. Tak som sa dozvedel, že som vraj po smrti. A musel som volať aj mame, pretože to bolo aj v novinách. Našťastie o tom nič netušila,“ vysvetlil La Fuente.

Na twitteri si začali fanúšikovia z bizarnej správy robiť žarty. "A na tretí deň La Fuente povstal z mŕtvych..." napísal jeden z nich.

5. Brankár si strelil puk do vlastnej bránky

Góly do vlastnej bránky patria k športu a za rok ich padnú stovky. Málokedy sa však o ne pričiní sám brankár. Vo švajčiarskej hokejovej ligy sa to dokonca podarilo jednému z najlepších brankárov súťaže – Elvisovi Merzlikinšovi.

V zápase proti Ambri-Piotta pobabil divákov nezvyčajným gólom.

Jednotka lotyšskej reprezentácie sa po 38 sekundách zápasu snažila pomôcť obrancom rozohrať puk. Merzlikinš vykorčuľoval z bránky a snažil sa prihrať na druhú stranu klziska, lenže puk sa mu z hokejky skĺzol a skončil v bránke.

„Videl som stovky podobných videí a vždy ma zaujímalo, ako sa niečo také vôbec stane. Veď to musíte byť neuveriteľne drevený," hovoril pre denník Blick. „No a teraz som sám za hlupáka.“

Napriek gólu do vlastnej bránky sa tešili z víťazstva hokejisti Lugana, keď vyhrali 5:3. Hráčov tento vlastný gól totiž vyburcoval.

„Chceli sme vyhrať tento zápas kvôli Elvisovi. Veľakrát nás podržal a pomohol nám vybojovať veľa bodov,“ vravel hráč Lugana Gregory Hofmann.