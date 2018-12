Banská Bystrica porazila Budapešť, Košice zlyhali v Miškovci

Hlasy po zápase:

Josef Turek, tréner Detvy: "Výborne sme začali prvú tretinu, dali sme gól, to nás nakoplo, ale bola škoda, že vždy keď sme dali, tak sme rýchlo inkasovali. Druhá tretina bola tiež výborná z našej strany, keď sme sa dostali do vedenia 4:2, bohužiaľ sme dostali nešťastný gól. Poslednú tretinu sme málinko povolili, čo bolo spôsobené tým, že súper doťahoval, ale napriek tomu sme dali gól. Výborne sme sa začali pohybovať, zostavu sme stiahli na menej hráčov, mali toho plné zuby, ale dreli, za čo im chcem poďakovať. Nemôžem dnes zabudnúť na výborných divákov, ktorí nás podporovali a hnali dopredu a aj vďaka nim sme mali v predĺžení šťastie a dotiahli sme to k historicky prvému víťazstvu nad Zvolenom."

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Za to čo sme tu predviedli dve tretiny, sme si nezaslúžili vyhrať. Dostávame strašne veľa gólov, dnes sme ich dostali šesť, na začiatku nás nepodržal gólman prvé tri góly. Robíme strašné chyby u nás v pásme, sme laxní, nedostávame puky von, pred zápasom sme si hovorili, že Detva hrá agresívne do brány, majú pred bránou dvoch hráčov a nesmieme prehrávať súboje. V tretej tretine musím pochváliť chalanov, že to nevzdali, začali sme hrať to, čo sme si povedali od začiatku, viac strieľať, viac sa tlačiť do brány a nehrať to po rohoch. Detva výborne využívala protiútoky a v predĺžení to jeden na jedného nejdem ani komentovať. Musíme ísť ďalej, máme zápas doma v Nedeľu a na ten sa musíme pripraviť, aby sme vyhrali."