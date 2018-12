Českí juniori odohrali na MS smolný zápas. Rusi ich zdolali gólmi v oslabení

USA deklasovali Kazachstan.

29. dec 2018 o 7:54 (aktualizované 29. dec 2018 o 13:07) SITA

Ruskí hokejisti sa radujú z víťazstva na MS v hokeji do 20 rokov 2019.(Zdroj: TASR/AP)

VANCOUVER. Rusko zdolalo Česko 2:1 v noci na sobotu v súboji A-skupiny na MS v hokeji do 20 rokov 2019, ktoré sa konajú v kanadských mestách Victoria a Vancouver.

Česi nemali šťastie, keďže oba ruské góly padli v presilovkách českého tímu.

Gól strelil tak, že ho puk zasiahol do tváre

V 18. minúte otvoril skóre Arťom Galimov pri vylúčení Alexandra Alexejeva a 36. minúte pridal druhý ruský gól Nikolaj Kovalenko.

To bolo v čase, keď si odpykával dvojminútový trest Ivan Muranov.

Prečítajte si tiež: MS v hokeji do 20 rokov 2019 (Kanada) - Program, výsledky, tabuľky, skupiny

Českí hokejisti síce už o 47 sekúnd neskôr znížili (puk sa za chrbát ruského gólmana odrazil od tváre Jáchyma Kondelíka), ale vyrovnať sa im nepodarilo napriek viacerým solídnym šanciam v tretej tretine.

Rusko má po dvoch zápasoch plný počet bodov, hoci herne nepresvedčilo.

"V hre piatich proti piatim sme boli lepší ako náš súper. Mali sme veľa šancí, ale dostať puk za bránkovú čiaru bolo takmer nemožné. V presilovkách sme až priveľmi chceli a dopadlo to presne naopak. Akonáhle sme urobili chybu, Rusi vyrazili do protiútoku a trestali nás. To im vyhralo tento zápas," uviedol strelec českého gólu Jáchym Kondelík na portáli šampionátu.

"Zlepšujeme sa zo dňa na deň, zvykáme si na ľad aj atmosféru. Musíme však ešte zlepšiť disciplínu, ak chceme byť naďalej úspešní," skonštatoval ruský obranca Alexander Alexejev.

Čistý hetrik, štyri asistencie

Aj v B-skupine sa hral iba jeden zápas. Favorizovaní Američania v ňom rozstrieľali Kazachov 8:2 a so šiestimi bodmi a lepším skóre sa dostali na čelo skupiny pred Švédov.

Prečítajte si tiež: Slováci nezopakovali vlaňajší zázrak. Nemali k nemu ďaleko

Kazachom patrí s nulou na konte posledná priečka.

Na americkej strane zaujal najmä čistý hetrik Joela Farabeeho, dosiahol ho v rozpätí necelých siedmich minút prvej tretiny. Jeho kolega z útoku Jason Robertson sa zasa prezentoval štyrmi asistenciami.

Slováci mali v piatok voľno a o prvé body na šampionáte sa pokúsia v sobotu proti Fínom. Zápas B-skupiny odohrajú vo Victorii od 15:30 miestneho času (v noci zo soboty na nedeľu o 0:30 nášho času).

MS v hokeji do 20 rokov 2019 - výsledky:

Česko - Rusko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 36. Kondelík (Kvasnička, Plašek) - 18. Galimov (Slepec), 36. Kovalenko (Šen, Alexejev)

Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2. Rozhodovali: Björk (Švéd.), Stano (SR) - Oliver (USA). Yletyinen (Fín.), 14 523 divákov

https://player.vimeo.com/video/308641339

USA - Kazachstan 8:2 (4:1, 3:0, 1:1)

Góly: 2. Wahlstrom (Poehling), 6. Farabee (Robertson, Q. Hughes), 9. Farabee (Robertson, Norris), 13. Farabee (Robertson), 26. Chmelevski (Poehling, M. Anderson), 31. Poehling, 33. Madden (Miller), 41. Norris (Robertson) - 2. Bujalskij (Orechov), 50. Mitenkov (Orechov, Gatiatov)

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Alarie (Kan.), Pražák (ČR) - Hyněk (ČR), Šišlo (Rus.), 6185 divákov