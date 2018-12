Trnavu opúšťajú prvé opory. Dvojica hráčov odchádza do Poľska

Káder doplnia odchovanci.

29. dec 2018 o 9:13 TASR

TRNAVA. Defenzívny stredopoliar Lukáš Greššák a stopér Martin Tóth nebudú v jarnej časti sezóny pokračovať v tíme úradujúceho slovenského majstra FC Spartak Trnava.

Podľa informácie portálu trnavskyhlas.sk obaja odchádzajú do poľského Zaglebie Sosnowiec, ktorý zimuje na poslednom mieste Ekstraklasy.

Odísť chce aj Rada

Okrem uvedenej dvojice odchádza z Trnavy aj útočník Marek Bakoš, ktorý sa po hosťovaní vracia do Plzne. Stredopoliarovi Jiřímu Kulhánekovi síce tiež vypršalo hosťovanie, na jar by však mohol pôsobiť v Spartaku.

"Kulhánek už hral za dva kluby, za iný tím nemôže v tomto ročníku nastupovať. Sparta má záujem, aby pravidelne hrával. Pre nás by bol zaujímavý," uviedol pre trnavskyhlas.sk generálny manažér Marián Černý.

Na hosťovaní do konca sezóny sú v Spartaku Jakub Rada (Mladá Boleslav) a Patryk Malecki (Wisla Krakov).

"Malecki už tiež hral za dva kluby a zrejme zostane. Rada má ponuky z Čiech, prejavil vôľu odísť aj na základe toho, že skončil tréner Látal. Všetko je však v štádiu riešenia a ešte sa môže vyvinúť inak," pokračoval manažér Trnavy.

Nový klub si môže hľadať každý

Erik Jirka by sa mal sťahovať do Crvenej Zvezdy Belehrad. "Možno ho CZ Belehrad uvoľní na hosťovanie, ale nemyslím si, že to bude do Spartaka," tvrdí Černý.

"Hráči odviedli počas sezóny veľké penzum roboty a zviditeľnili sa v Európe. Mal som šťastie, že som náš klub spolu s ďalšími spolupracovníkmi zastupoval na európskej scéne a stretával sa s funkcionármi iných oddielov," pokračuje Černý.

"Všade, kam sme prišli, sme mali rešpekt a boli sme braní za kvalitného protivníka. Hráči sa ukázali na ihrisku, je o nich záujem, prajem im, aby si našli dobrý angažmán teraz, keď ich meno má v Európe kredit," poznamenal.

"Deklarované bolo, že každý člen tímu si môže nájsť nový angažmán. Musíme skresať výdavky, budeme totiž pracovať s nižším rozpočtom, avšak myslím si, že dostatočným na to, aby sme hrali dôstojnú úlohu v lige," doplnil Černý.

Káder doplnia iba odchovanci

Spartak povedie v jarnej časti ako hlavný tréner Michal Ščasný, doterajší Látalov asistent. V riešení je ešte pozícia jeho asistenta.

Príchody do kádra zvonku nie sú v hre, káder majú doplniť vlastní odchovanci.

"Chceme čerpať z kategórie U19, ročníka 2000, ktorý v tejto sezóne poslednýkrát hrá mládežnícku súťaž. Máme momentálne v doraste množstvo šikovných futbalistov," tvrdí Černý.

"Do prípravy vytiahneme viacerých, možno v priebehu prípravy aj ďalších. V januári by mali začať trénovať s prvým tímom Gergely Tumma, Alexander Horvát, Leonard Bencz, Ivan Mesík a Kristián Mihálek. V tíme máme aj šikovného Brazílčana, ktorý by sa mohol tiež zapojiť, rovnako ako aj brat Erika Jirku Lukáš," dodal.