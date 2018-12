Zahrajú si aj proti mladíkom Fenerbahce. Guľa nominoval na kemp do Turecka

Šancu dostali aj 17-roční hráči.

29. dec 2018 o 11:28 TASR

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa nominoval na januárový prípravný kemp v Turecku 24 hráčov.

Počas neho si mladí Slováci zmerajú sily s juniorským tímom Fenerbahce Istanbul (11. január) a s futbalistami Uzbekistanu do 23 rokov (15. január).

Povolal aj 17-ročných

Oproti novembrovému zrazu a zápasoch v Portugalsku urobil kouč niekoľko zmien.

"V prvom rade sa chceme poďakovať klubom za to, že nám uvoľnili hráčov, keďže to nie je oficiálny asociačný termín. Zároveň ide o začiatok prípravného obdobia, ktoré je v tímoch veľmi dôležité," uviedol Guľa pre futbalsfz.sk.

"Aj na základe toho sme robili nomináciu a sú v nej hráči, ktorí prichádzali do úvahy. Pozerali sme sa aj na to, aby sme mali svoju silu, preto sme sa snažili o to, aby gro hráčov, ktorí boli s nami aj v novembri v Portugalsku, boli v tíme aj teraz. Ide o futbalistov zo slovenských klubov, zahraničné mužstvá nám zatiaľ viacerých neuvoľnili," vysvetlil.

V menoslove sa nachádzajú aj dvaja 17-roční mladíci Dávid Strelec s Petrom Pokorným.

"Vieme, že prvý kvalifikačný zápas nás čaká až v septembri a dovtedy chceme vyskúšať výkonnosť a kvalitu viacerých hráčov," poznamenal.

"Strelec hrá za Slovan Bratislava a dal gól v zápase so Žilinou. Ukazuje kvalitu, preto ho chceme vidieť aj v tejto vekovej konfrontácii. To platí aj o Peťovi Pokornom, ktorý hrá mužský futbal a má veľkú šancu posunúť sa do prvého tímu Red Bullu Slazburg, hoci teraz hrá v druhej lige za B-tím, ale nastupuje na celé duely," tvrdí Guľa.

Tuptu nepustil klub

Útočný trojlístok tvoria Róbert Boženík z MŠK Žilina, Marek Fábry z FC Nitra a spomínaný Dávid Strelec. Títo traja dali doposiaľ v súťažných dueloch tejto sezóny dokopy 44 gólov.

"Strelecká forma Boženíka, o nej všetci vieme. Fábry je zase potencionálny hráč. Je však iné, keď dáte gól za juniorku ako v lige. Má však šancu ukázať, čo v ňom je," poznamenal Guľa.

"Nemôžeme zabudnúť na Ľuba Tuptu, ktorý hrá vo Verone. Klub ho však neuvoľnil, lebo sa bude pripravovať na súťažné stretnutia. O Strelcovi sme sa už bavili, ale je to zaujímavý hráč a z môjho pohľadu je to obrovský talent," povedal Guľa.

"Podstatná je súčinnosť hráčov a preto sme uvítali tento prípravný termín. Nebude to len o skúšaní chalanov, ale môžeme pracovať a posúvať systémové veci v ofenzíve a vybalansovať aj defenzívu," dodal tréner.

Nominácia Slovenska U21 na kemp do Turecka:

Brankári:

Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda),

(FC DAC 1904 Dunajská Streda), Frederik Valach (FC Petržalka),

(FC Petržalka), Samuel Petráš (MŠK Žilina)

Obrancovia:

Dominik Špiriak (FC DAC 1904 Dunajská Streda),

(FC DAC 1904 Dunajská Streda), Kristián Vallo (MŠK Žilina),

(MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín),

(AS Trenčín), Matej Oravec (FC Spartak Trnava),

(FC Spartak Trnava), Martin Bednár (FC DAC 1904 Dunajská Streda),

(FC DAC 1904 Dunajská Streda), Denis Petro (MFK Zemplín Michalovce),

(MFK Zemplín Michalovce), Alexander Mojžiš (FK Železiarne Podbrezová),

(FK Železiarne Podbrezová), Samuel Kozlovský (FC Petržalka)

Stredopoliari:

Peter Pokorný (FC Liefering),

(FC Liefering), Péter Varga (Gyirmót FC),

(Gyirmót FC), Filip Blažek (Bröndby IF),

(Bröndby IF), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda),

(FC DAC 1904 Dunajská Streda), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce),

(MFK Zemplín Michalovce), Denis Baumgartner (FC DAC 1904 Dunajská Streda),

(FC DAC 1904 Dunajská Streda), Dominik Guláš (FC Nitra),

(FC Nitra), Michal Tomič (MŠK Žilina),

(MŠK Žilina), Marián Chobot (FC Nitra),

(FC Nitra), Matúš Kmeť (MFK Ružomberok)

Útočníci:

Róbert Boženík (MŠK Žilina),

(MŠK Žilina), Marek Fábry (FC Nitra),

(FC Nitra), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)

Náhradníci: