V Číne patril k najlepšie plateným hráčom. Známy futbalista je na mizine

Preslávil sa na MS 2010.

29. dec 2018 o 19:15 TASR

ACCRA. Ghanský futbalový reprezentant Asamoah Gyan zarábal v rokoch 2015 - 2017 počas pôsobenia v čínskom klube Šanghaj SIPG takmer 244-tisíc eur týždenne.

V súčasnosti je podľa anglického denníka The Sun úplne na mizine, na účte má údajne iba pár eur.

Patril k najlepšie plateným hráčom ligy

Tridsaťtriročný útočník je momentálne hráčom tureckého Kayserisporu. Do povedomia fanúšikov sa dostal najmä počas majstrovstiev sveta 2010 v Južnej Afrike.

Ghana mala vo štvrťfinále s Uruguajom blízko k postupu, keď na konci predĺženia za stavu 1:1 vyboxoval uruguajský útočník Luis Suárez loptu mieriacu do bránky rukou.

Nariadenú penaltu však Gyan napálil len do brvna. Jeho spoluhráči potom zlyhali aj v penaltovom rozstrele a na MS skončili.

Po šampionáte sa Gyan presťahoval do Anglicka, kde hrával v Premier League za Sunderland. Neskôr odišiel do Číny. Tam sa z neho stal jeden z najlepšie platených hráčov ligy, no v súčasnosti má na účte iba pár eur.

"Dobre si ma obzrite sprava, zľava, spredu a zozadu. To je všetko čo mám," uviedol pre portál MyNewsGh.com.

VIDEO: Nepremenená penalta, ktorá ho preslávila

Spájali ho so zmiznutím rapera

Finančné straty Gyan utrpel vlani po prestupe do Turecka. Najnovšie sa o neho obáva jeho manželka s deťmi. Podľa denníka The Sun neprišiel domov na Vianoce, s rodinou nie je v kontakte už od augusta.

Autor 51 gólov v 105 zápasoch za ghanskú reprezentáciu sa v minulosti dopustil niekoľkých prešľapov.

Po prehre na MS 2014 v Brazílii s Portugalskom (1:2) sa jednému novinárovi vyhrážal fyzickým útokom. Ten totiž po hráčoch bučal po tom, čo odmietli v mixzóne poskytnúť rozhovory.

Pred štyrmi rokmi ho zasa v domovskej krajine spájali so zmiznutím tamojšieho rapera Castra. Hudobník a jeho priateľka sú nezvestní od júlovej dovolenky, ktorú trávili spolu s Gyanom a jeho rodinou v letovisku Ada.

Ghanské médiá priniesli informácie o tom, že Castro sa mohol stať obeťou únosu, alebo dokonca vraždy. Voči spomenutým informáciám sa futbalista ohradil a označil ich za absurdné.