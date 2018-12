Z triumfu sa tešil Gerrard. V slávnom Old Firm derby uspeli hráči Rangers

Zápas rozhodol jediný gól.

29. dec 2018 o 17:12 (aktualizované 29. dec 2018 o 17:34) TASR, SITA

GLASGOW. Futbalisti Glasgow Rangers doma triumfovali v sobotňajšom ligovom Old Firm derby nad mestskými rivalmi zo Celticu 1:0. Zverenci trénera Stevena Gerrarda rozhodli už v 30. minúte zásluhou Ryana Jacka.

Rangers sa vďaka víťazstvu bodovo dotiahli v tabuľke Premiership na vedúci Celtic (42), ktorý je prvý o skóre.

Pre Brendana Rodgersa to bola prvá prehra v trinástom Old Firm Derby od nástupu do funkcie trénera Celticu (2016).

Rangers sa podarilo uspieť v derby po vyše dva a pol roku. Vtedy sa radovali v apríli 2016 v semifinále národného pohára po rozstrele zo značky pokutového kopu.

Pre glasgowských súperov išlo o 415. derby (bilancia z pohľadu úspešnejších Rangers 160-99-156), 315. v rámci ligovej súťaže (opäť z pohľadu Rangers 120-87-108).

Periodikum World Soccer zaradilo v roku 2015 glasgowské derby na druhú priečku v rámci duelov najväčších futbalových rivalov hneď za súboje AC Miláno s Interom Miláno.

Nižšie sa umiestnili napríklad zápasy Realu Madrid s FC Barcelona, rímskych AS a Lazio či merania síl medzi Manchestrom United a FC Liverpool.

Škótska liga - 21. kolo:

Glasgow Rangers - Celtic Glasgow 1:0 (1:0)

Gól: 30. Jack