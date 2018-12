Velez-Zuzulová: Keď ide Petra, cítim, akoby som bola na štarte ja

Zvyká si na nové úlohy.

29. dec 2018 o 18:13 TASR

SEMMERING. Uplynulé dva slalomy Svetového pohára alpských lyžiarok v Courcheveli a v Semmeringu sa už konali pod drobnohľadom Veroniky Velez-Zuzulovej.

Bývalá úspešná slovenská reprezentantka sa v Rakúsku vrátila do dejiska, kde presne pred šiestimi rokmi (29. decembra 2012) slávila svoj prvý triumf a Petra Vlhová zažila premiéru v seriáli.

Rozdiel robia malé chyby

V súčasnosti je slalom predovšetkým o súperení Vlhovej s Američankou Mikealou Shiffrinovou a sobota nebola výnimkou. Aj po piaty raz v sezóne vyhrala Shiffrinová pred Vlhovou.

"Stále dokážem mať súťažný stres, keď sledujem jazdu Petry alebo Mikaely. Viem, že je to najmä súboj ich dvoch. Keď ide Petra, cítim napätie, akoby som stála na štarte ja," uviedla Velez-Zuzulová.

Prečítajte si tiež: Vlhová môže konkurovať Shiffrinovej. Cestu jej ukazuje Hirscher

"Obe jazdia na vysokej úrovni a chýb je veľmi málo. Keď sa nejaká vyskytne, je to práve tá, ktorá medzi nimi robí rozdiel," pokračovala.

Piatkový úspech mladšej krajanky v obrovskom slalome nebol pre Velez-Zuzulovú až takým prekvapením.

"Myslím si, že to nebolo šťastie, bolo to zaslúžené víťazstvo. V piatok jej to naozaj patrilo, zajazdila obidve kolá výborne, preto aj vyhrala," skonštatovala.

"Osobne som vedela, ako jazdí na tréningoch, na pretekoch nikdy nebola šťastná zo svojich výsledkov. Na tréningoch jazdievala lepšie ako na pretekoch. Posun bol naozaj obrovský, bola to len otázka času. V Courcheveli zajazdila výborne druhé kolo a tu už obidve," doplnila Velez-Zuzulová.

Syn je drobnou atrakciou

Jej absencia na podujatiach Svetového pohára netrvala dlho. V decembri sa do kolotoča nevrátila ako lyžiarka, ale už ako matka, spolukomentátorka či predjazdkyňa slalomu s kamerou na prilbe.

Prečítajte si tiež: Magoniho riziko sa oplatilo. Vlhová je lepkavá a šťastná

V novej úlohe debutovala v Courcheveli.

"Bol to výborný pocit, po dlhom čase vidieť všetky dievčatá. Nevedela som, s kým sa porozprávať skôr, bola som tam aj s malým, takže bol drobnou atrakciou. V Semmeringu nie je, no je to zvláštne, ľudia ma stretávajú a negratulujú mi k výsledku, ale k môjmu dieťaťu," priznala.

"Dievčatá videli, že je to úžasné a že som šťastná. Každá z nich vie, na čo sa má tešiť. Mladé majú ešte čas, ale tie, ktoré sa blížia k športovému dôchodku, tým som povedala, že sa nemajú čoho báť, že je to úžasné aj po kariére," doplnila.

Dáva si pozor na spisovnú slovenčinu

Velez-Zuzulová absolvovala záverečnú súťaž na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu, potom sa ešte rozlúčila exhibičnou jazdou v Ofterschwangu.

"Naposledy som jazdila slalom na olympiáde, takže som mala trošku obavy. Fyzická kondícia mi chýba, ale keď som sa dotkla prvej brány, zistila som, že sa to asi nedá zabudnúť. Chýba mi jedine fyzická kondícia, ale technika mi zostala," tvrdila.

“ Myslím si, že ľudia pochopia, že som športovec a nie profesionálny moderátor, som len spolukomentátor. „ Veronika Velez-Zuzulová

"V Courcheveli to bol trošku šok, keď som išla aj jazdu v slalome. Je ťažké ísť a rozprávať popritom. Mala som napríklad nájazd do roviny a povedala som nájazd do strminy a musela som sa opraviť. Asi bolo v tele aj mozgu menej kyslíka a ťažšie sa rozprávalo," uviedla.

Tridsaťštyriročnej Velez-Zuzulovej sa darí zladiť rodinné povinnosti s prácou spolukomentátorky.

"Baví ma to a tým, že môj syn môže chodiť so mnou, necítim, že niečo zanedbávam. Zatiaľ je to príjemné, je to pre mňa nové, takže aj ja sa učím. Musím si dávať pozor na niektoré veci, napríklad na spisovnú slovenčinu," priznala.

"Myslím si, že ľudia pochopia, že som športovec a nie profesionálny moderátor, som len spolukomentátor. Zatiaľ som spokojná, mala som pozitívne reakcie, teším sa, že bez tréningu a prípravy som si sadla a rozprávala som, čo som zažila, čo prežívajú lyžiarky vnútorne," pokračovala Velez-Zuzulová.

"Nemôžem však povedať všetko naraz, aby som mala čo rozprávať aj ďalej. Vždy sa objaví niečo nové," doplnila.

Jej syn vyrastá pri lyžovaní odmalička, už sa s ním vybrala aj na svah: "Mám ho v nosiči a vyhľadávam strediská, kde nie je veľa ľudí. Boli sme napríklad na Drozdove pri Novej Bani."