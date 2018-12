Bokroš pred zápasom proti Fínsku zrušil tréning, do bránky sa vráti Hlavaj

Tréner verí, že tím začne využívať svoje šance.

29. dec 2018 o 21:48 (aktualizované 29. dec 2018 o 22:14) SITA

VICTORIA. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš rozhodol o zrušení piatkového tréningu pred zápasom proti Fínsku v rámci B-skupiny majstrovstiev sveta.

Dôvodom je, že Slováci majú na šampionáte, rovnako ako i všetci účastníci, nahustený program. Mladí reprezentanti Slovenska majú za sebou už dva zápasy, čakajú ich ďalšie dva.

Skúška defenzívy

"Chlapci si už potrebovali dobiť energiu. Po konzultácii s hráčmi sme sa rozhodli, že tréning napokon zrušíme. Namiesto toho sme sa venovali videoanalýze a rozboru tímu Fínska. Dnešné rozkorčuľovanie už bolo klasické, pripravovali sme sa na duel proti severskému tímu," uviedol Bokroš.

Skúsený tréner si nemyslí, že jeho zverencov od 00.30 h SEČ čaká podobný zápas ako ostatný duel proti Švédsku (2:5).

"Fínsky tím má dva skvelé ročníky. Majú výbornú ofenzívu, povedal by som, že je to až extrémne. Videli sme to v Hodoníne i tu, počas šampionátu. Majú hráčov, ktorí sú veľmi silní s pukom. Je tam veľa rozdielových hráčov," hodnotil.

"Bude to skúška našej defenzívy," doplnil Bokroš, ktorý otvorene hovoril o svojej nespokojnosti s výkonom mladých Slovákov v predchádzajúcom meraní síl so Švédskom.

Bokroš: Musíme sa presadzovať v ofenzíve

"Rovnako ako Fíni, aj my musíme byť silní s pukom. Keď sa budeme iba brániť a hrať bude súper, máme veľmi malú šancu na úspech. Chlapcom sme dodávali sebavedomie, aby aj oni hrali ofenzívne a do bránky," opísal tréner.

"Rovnako ako Švédi, tak i Fíni, keď nemajú puk, tak strácajú svoju silu. Musíme mať svoju identitu, svoju kreativitu. Musíme sa začať presadzovať v ofenzíve. V presilovkách, ale i za rovnovážneho stavu," pokračoval.

Slováci nastúpia proti Fínsku znovu v osvedčenej zostave. Bokrošovi zverenci dohrávali duel vo Švédsku v pozmenenom zložení. Do bránky sa znovu vráti hrdina z úvodného zápasu proti USA Samuel Hlavaj.

"V zápase so Švédskom sme chceli niečo zmeniť, chceli sme to oživiť. Teraz sa vraciame k overenej zostave. Prvé dva útoky sa nemenia. Tretí bude v zložení Kelemen, Kollár, Fafrák. Vo štvrtom útoku nastúpia Regenda, Baláž a Kukuča," uzavrel Bokroš.