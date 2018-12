Mladým Slovákom sa nedarí. Mali fanúšikovia priveľké očakávania?

Slováci prehrali proti všetkým favoritom.

30. dec 2018 o 11:19 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Pred necelými dvoma rokmi na juniorskom šampionáte do 18 rokov hrali slovenskí hokejisti vyrovnanú partiu aj proti najsilnejším tímom na turnaji Rusku, Kanade či Fínsku, čo slovenskí diváci už dlho nezažili.

Fanúšikovia boli zvedaví, či partia okolo Martina Fehérváryho nadviaže na tieto výkony aj na aktuálnych majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade. V prvých troch zápasoch v základnej skupine sa im to nepodarilo.

Prehry proti USA 1:2, Švédsku 2:5 a Fínsku 1:5 ich vrátili do reality. Slováci nepremieňajú vyložené šance, robia školácke chyby a ich súper je v každom zápase lepší.

Ak zverenci Ernesta Bokroša chcú splniť aspoň základný cieľ, ktorým je postup do štvrťfinále, v poslednom zápase skupiny proti Kazachstanu (hrá sa v pondelok ráno o 4.30) potrebujú zvíťaziť.

Päť rozdielových Slovákov je málo

V prvých troch dueloch strelili mladí Slováci len štyri góly. A navyše jeden z nich im darovali švédsky obranca kurióznym vlastencom. Proti Fínom utrpeli najvyššiu prehru na turnaji.

„Nebol to najhorší náš výkon na turnaji, ale chýba nám koncovka. Netreba nad tým veľa rozmýšľať, keď to takto nejde. Radšej to tam napáliť čo najväčšou silou a dúfať, že to padne,“ reagoval útočník Adam Ružička.

Pred turnajom sa spomínal ako jeden z rozdielových hráčov. Na šampionáte však zatiaľ nezískal žiadny kanadský bod za gól či asistenciu.

„Fehérváry je spomínaný stále. Na jeho úroveň by som dal aj Adama Ružičku, Adama Lišku, Filipa Krivošíka, Miloša Romana i Michala Ivana,“ reagoval pred turnajom tréner Norbert Javorčík, ktorý túto partiu viedol na juniorskom šampionáte do 18 rokov.

„Kým my máme zopár rozdielových hráčov, na súpiskách našich súperov je ich nespočetne viac,“ kontroval tréner Ernest Bokroš.

Sú výkony slovenských hokejistov na turnaji podpriemerné alebo mali hráči, fanúšikovia či novinári priveľké očakávania?