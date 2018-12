Bystrica uspela v gólovej prestrelke proti Nitre, Miškovec hral ledva s troma päťkami

Hlasy po zápase

Josef Turek, tréner Detvy: "Do zápasu sme nevstúpili dobre, súper dobre bránil stredné pásmo, hral jednoducho, ale musím povedať, že od druhej tretiny sme sa výrazne zlepšili, boli sme dve tretiny lepší tím a zaslúžene sme vyhrali. V závere sme to zdramatizovali, keď mal súper plno šancí, ale ustáli sme veľa oslabení. Boli tam dva samostatné nájazdy v našej presilovke, kde nás podržal Zalivin a rozhodli sme to pri power play. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene a chcel by som všetkých hráčov pochváliť nielen za dnešný výkon, ale aj za výborné výkony v uplynulých zápasoch. Dnes nás opäť podporovalo veľké množstvo fanúšikov, a to sa potom hrá úplne inak. Chcel by som im poďakovať."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Z našej strany trošku nešťastný zápas, v prvej tretine sme mali viac z hry, lepšie sme korčulovali, boli sme v lepšom pohybe, dostali sme sa do vedenia. Škoda tých zbytočných faulov, ktorými sme umožnili Detve vyrovnať po jednej z mála chýb, ktoré sa stali v strednom pásme, kde Detva využila naše ďalšie zaváhanie na 2:1. Aj keď sme druhú tretinu prehrali 2:0, myslím si, že sme boli aktívnejšie mužstvo, vytvárali sme si veľa šancí. Dnes nám tá koncovka zlyhala. Myslím si, že Detva práve v tomto zápase vyťažila z minima maximum. V druhej tretine sme mali dva samostatné nájazdy, keď Robo Huna išiel aj so Sukeľom sami na bránu, nepremenili sme to, no aj napriek tomu sme do tretej tretiny chceli otočiť zápas v náš prospech. Znovu sme si vytvárali tlak, Detva začala brániť stredné pásmo, ale my sme si ďalej vytvárali šance, no prišiel tretí gól a nám sa podarilo dať kontaktný gól. V závere to bolo o šťastí, hrali sme power play a nedali sme gól do prázdnej bránky, keď ten puk prešiel cez bránkovisko, pozdĺž celej bránky. Nedali sme gól a Detva v závere poistila Ščurkom štvrtým gólom víťazstvo. Musím povedať, že dnes nevyhralo lepšie, ale šťastnejšie mužstvo."