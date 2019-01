Fournier rozhodol o víťazstve Orlanda strelou so záverečným klaksónom

Súhrn nočných výsledkov NBA 2018/2019.

31. dec 2018 o 7:37 SITA

ORLANDO. Basketbalisti Orlanda zvíťazili v nedeľňajšom dueli zámorskej NBA doma nad Detroitom tesne 109:107. O víťazstvo Magic sa postaral francúzsky krídelník Evan Fournier strelou so záverečným klaksónom.

"Vždy si pýta loptu v závere, má odvahu. Nebola to ľahká strela, ale ak to dokáže takto urobiť, máte istotu, že sa mu to podarí aj nabudúce," povedal na adresu Fourniera tréner Orlanda Steve Clifford.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pZmnr8c4nZ8

Los Angeles Lakers bez LeBrona Jamesa (zranenie slabín) zdolali doma Sacramento 121:114 vďaka silnému záveru.

Hostia ešte štyri a pol minúty pred koncom viedli 110:103, no potom domáci za tri minúty strelili 12 bodov v sérii a víťazstvo už nepustili z rúk.

Najlepším strelcom v drese Lakers si pripísal Kentavious Calwell-Pope, ktorý dosiahol 26 bodov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gdc5Y415o-o

NBA 2018/2019 - nedeľa:

Orlando - Detroit 109:107 (31:21, 31:38, 23:24, 24:24)

Najviac bodov: Augustin 26, A. Gordon (10 doskokov) a Vučevič (11 doskokov) po 22 - Kennard 16, Bullock a Griffin po 15

Miami - Minnesota 104:113 (19:30, 35:25, 23:31, 27:27)

Najviac bodov: Wade 21, J. Richardson 17, Derrick Jones 16 - Towns 34 (18 doskokov, 6 blokov), Covington 16, Gibson 14

Toronto - Chicago 95:89 (14:20, 26:19, 28:26, 27:24)

Najviac bodov: K. Leonard 27, Siakam 20 (12 doskokov), Danny Green a VanVleet po 10 - Markkanen 18 (10 doskokov), W. Carter 16 (11 doskokov), Dunn 14

Dallas - Oklahoma City 105:103 (27:28, 30:31, 27:14, 21:30)

Najviac bodov: Dončič 25, Barnes 16, D. Smith 14 - George 36, Schröder 19, Jerami Grant a Patterson po 10

Portland - Philadelphia 129:95 (31:20, 39:21, 36:26, 23:28)

Najviac bodov: McCollum 35, Aminu 16, Lillard 15 - B. Simmons 19, McConnell 14, Redick 11

Los Angeles Lakers - Sacramento 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18)

Najviac bodov: Caldwell-Pope 26 (5 trojok), Hart 22, Ingram 21 - Fox 26, Hield a Bogdan Bogdanovič po 21