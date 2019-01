Slováci spoznali súpera vo štvrťfinále, Česi sa vyhli bojom o záchranu

Slovenskí juniori budú čeliť Rusom.

1. jan 2019 o 5:39 (aktualizované 1. jan 2019 o 9:09) SME.sk, TASR, SITA

VANCOUVER, VICTORIA. Slovensko si vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2019 zahrá proti Rusku. Rozhodol o tom zápas, v ktorom Rusko zdolalo domácu Kanadu tesne 2:1 a obsadilo prvé miesto v tabuľke A-skupiny.

Slovákov čaká presun z Victorie do Vancouvru, ich stretnutie proti Rusku je na programe 3. januára o 4:30 nášho času (2. január o 19:30 miestneho času - pozn. red.).

Kompletný štvrťfinálový program si môžete pozrieť tu.

Rusov zomklo, že na nich bučali

"V tichosti sme sa dobre pripravili na favorita skupiny. Naplnili sme herný plán a výsledok je pozitívny. Dali sme darček všetkým Rusom do nového roka," povedal tréner Rusov Valerij Bragin na webe sport-express.ru.

"Prečo sme vyhrali? Keď sú všetci diváci proti vám, bučia na vás a prajú iba súperovi, ešte viac sa zomknete a hráte lepšie. Hrali sme ako rodina a bol z toho náš najlepší zápas na turnaji," povedal Grigorij Denisenko.

Prečítajte si tiež: Slovenskí fanúšikovia sa opäť nevyspia. Pozrite si štvrťfinálový program MS

Vo vancouverskej Rogers Arene to bol typický vypätý kanadsko-ruský súboj s množstvom osobných súbojov, dramatických okamihov a skvelého hokeja.

"Najmä po mentálnej stránke to bolo nesmierne náročné, lebo na všetko sme mali málo času. Pripravili sme sa však na to, že proti nám nastúpi súper s rýchlou a tvrdou hrou. Náš brankár nám skvelými zákrokmi dodal potrebné sebavedomie," dodal Denisenko.

"V prvej tretine sme podali fádny výkon. Na tejto úrovni turnaja si nemôžeme dovoliť vypusťi jednu tretinu. Poučíme sa z chýb," kontroval autor kanadského gólu Cody Glass.

Fehérváry: Tešíme sa, že vyhrali Rusi

"Sledovali sme zápas Kanada - Rusko. Obaja sú to veľmi nároční súperi, ale osobne sa teším, že si zahráme proti Rusom," priznal kapitán slovenského tímu Martin Fehérváry.

Prečítajte si tiež: MS v hokeji do 20 rokov 2019 (Kanada) - Program, výsledky, tabuľky, skupiny

"Predsa len Kanada je v domácom prostredí a špeciálne vo Vancouvri by to bolo proti nim náročné. Na druhej strane, Rusom ešte máme čo vracať z domáceho svetového šampionátu do 18 rokov," pokračoval pre oficiálny web SZĽH.

Narážal na spomienku z apríla 2017, keď vtedy Slováci podľahli Rusom 2:3 po predĺžení vo štvrťfinále na MS do 18 rokov v Poprade.

"Rusi hrajú európskym štýlom, viacerým našim hráčom to bude zrejme vyhovovať. Zápas Rusko - Kanada sme prežívali do konca, bolo to dosť napínavé. Na konci sme sa tešili, že sú to Rusi," dodal Fehérváry.

Česi vyzvú Američanov

Ako poslední postúpili z vancouverskej skupiny Česi, ktorí v tzv. zápase o všetko zdolali Dánsko jasne 4:0.

Kanaďania sa vo štvrťfinále stretnú s Fínmi, ktorí v zápase o druhé miesto v B-skupine podľahli Američanom 1:4.

Zostávajúce dve štvrťfinálové dvojice tvoria Švédsko - Švajčiarsko a USA - Česko. O záchranu si to v sérii na dve víťazstvá rozdajú Kazachovia a Dáni.

MS v hokeji do 20 rokov 2019 - výsledky:

(A-skupina)

Rusko - Kanada 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 6. Denisenko, 51. Šen - 3. Glass

https://player.vimeo.com/video/308956534

Dánsko - Česko 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Góly: 9. Lauko, 12. Nečas, 29. Kaut, 58. Král

https://player.vimeo.com/video/308944504

(B-skupina)

Švédsko - Kazachstan 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Góly: 8. Bemström, 13. Sandin, 17. Lundkvist, 60. Sandin - 50. B. Muratov

https://player.vimeo.com/video/308949700

USA - Fínsko 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly: 20. Robertson, 32. Madden, 37. Poehling, 43. Madden - 54. Ylonen