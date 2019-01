ONLINE: Slovensko - Rusko (štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov)

Sledujte online prenos s nami.

2. jan 2019 o 22:00 Športové prenosy SME

VANCOUVER. Na postup do štvrťfinále mu stačilo jediné víťazstvo. Slovensko sa dostalo do vyraďovacej fázy na MS v hokeji do 20 rokov 2019 vďaka triumfu 11:2 nad Kazachstanom.

Teraz má pred sebou oveľa náročnejšiu úlohu.

Ak chce Slovensko postúpiť do semifinále, musí zdolať favorizované Rusko. To je jediným tímom na šampionáte, ktorý nestratil v skupine ani bod.

Online prenos: Slovensko - Rusko (MS v hokeji do 20 rokov 2019, štvrťfinále, Vancouver)