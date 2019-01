Federer a Serena si po prvý raz zahrali proti sebe. Tešil sa Švajčiar

Američania stratili šancu na postup.

1. jan 2019 o 15:27 (aktualizované 1. jan 2019 o 16:52) SITA, TASR

PERTH. V prestížnom novoročnom stretnutí B-skupiny na Hopmanovom pohári zvíťazili tenisti Švajčiarska Roger Federer a Belinda Bencicová nad Američanmi Serenou Williamsovou a Francesom Tiafoem 2:1.

Na tvrdom povrchu v hale Perth Arena pred 14 064 divákmi zdolal v úvodnej dvojhre Federer 20-ročného Tiafoa 6:4, 6:1.

Hopmanov pohár: Švajčiarsko - USA 2:1 Roger Federer - Frances Tiafoe 6:4, 6:1

6:4, 6:1 Belinda Bencicová - Serena Williamsová 6:4, 4:6, 3:6

6:4, 4:6, 3:6 Federer, Bencicová - Tiafoe, Williamsová 4:2, 4:3 (3)

Švajčiar v zápase nečelil ani jednému brejkbalu a sám využil tri z piatich ponúknutých príležitosti.



V druhej dvojhre videli diváci vyrovnané stretnutie medzi Williamsovou a Bencicovou. V prvom sete viedla Serena už 4:1, ďalších päť hier však patrilo mladej Švajčiarke a získala úvodný set vo svoj prospech v pomere 6:4.

O osude druhého setu rozhodol jediný brejk. Dosiahla ho Serena v desiatej hre, keď pri podaní súperky premenila hneď prvý setbal.

Na začiatku tretieho setu sa americká tenistka dostala do vedenia 3:0. Túto výhodu si udržala až do konca zápasu a za stavu 5:3 pri svojom servise využila druhý setbal a získala pre výber USA prvý bod v stretnutí.

Vrcholom utorňajšieho programu bola miešaná štvorhra, ktorá rozhodla aj o víťazovi stretnutia.

Prvýkrát v histórii sa v súťažnom zápase postavili na opačné strany kurtu tenisové legendy Serena Williamsová a Roger Federer. V mixe hranom spôsobom Fast 4 uspeli Švajčiari po výsledku 4:2, 4:3 (3).

Svetové médiá označili utorňajšiu štvorhru za najatraktívnejšiu v 31-ročnej histórii turnaja.

"Bola som veľmi nadšená. Doslova to bol zápas mojej kariéry. Veď som hrala proti niekomu tak slávnemu, koho som tak dlho obdivovala a navyše v zápase, v ktorom o čosi išlo. Hrala som proti najlepšiemu v histórii," citovala Američanku agentúra AFP.

Federer v mixzóne potvrdil, že si zápas proti niekomu z minima tenistov, ktorí majú na konte viac grandslamových titulov ako on, tiež užil.

"Naozaj bolo čosi mimoriadne hrať proti Serene. Bola to česť aj radosť. A bol som aj trochu nervózny pri returnoch, lebo ľudia veľa hovoria o jej podaní. Bolo to parádne, je skvelá šampiónka, mohli ste vidieť ako bola sústredená a zaujatá hrou. To na nej milujem."

Švajčiari zvíťazili aj v druhom stretnutí B-skupiny, keď predtým zdolali 3:0 Veľkú Britániu a pred záverečným duelom v skupine proti Grékom majú veľkú šancu predstaviť sa opäť po roku vo finále.

Naopak, Američania prehrali aj druhýkrát, na Silvestra nestačili na Grékov, ktorým podľahli 1:2 a už nemajú šancu postúpiť do záverečného súboja o trofej.

V stredu sú na programe dve stretnutia A-skupiny, Nemci nastúpia proti Francúzom a vzájomný duel čaká Španielov a domácich Austrálčanov.

Slováci pri poslednej účasti získali trofej

Na Hopmanovom pohári štartuje osem tímov na pozvanie, do finále postúpia víťazi skupín. Zatiaľ naposledy sa z triumfu tešila švajčiarska dvojica Belinda Bencicová a Roger Federer.

Pre 20-násobného grandslamového víťaza Federera to bol celkovo druhý triumf na tomto prestížnom podujatí. V roku 2001 zvíťazil po boku krajanky Martiny Hingisovej.

Slováci zatiaľ naposledy hrali v roku 2009 - vtedy ešte v Burswood Dome ako predchodcovi dnešnej Perth Areny (od ročníka 2013) - a Dominika Cibulková s Dominikom Hrbatým získali trofej.

Nadviazali tým na sezóny 1998 (Karina Habšudová, Karol Kučera) a 2005 (Daniela Hantuchová, Dominik Hrbatý). Už na premiérovej edícii v roku 1989 sa s Češkou Helenou Sukovou presadil Miloslav Mečíř.