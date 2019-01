Hrajú veľké nič. Šéfovia Dallasu kritizovali hviezdy a nahnevali odbory

Jamie Benn a Tyler Seguin si vypočuli ostré slová.

2. jan 2019 o 12:02 TASR

DALLAS. Na konci kalendárneho roka 2018 rozvírili atmosféru v hokejovej NHL slová majiteľa Dallasu Stars Toma Gaglardiho a prezidenta klubu Jima Litesa.

Obaja sa veľmi ostro vyjadrili na adresu Tylera Seguina a Jamieho Benna, najproduktívnejších hráčov tímu v sezóne.

Obom sa nepáčia výkony opôr, ktoré by mali podľa nich mužstvu viac pomáhať. "Toto je súťaž, kde zápasy rozhodujú hviezdy, a tie naše to nezvládajú. Je to trápne a pritom o tom nikto nepíše. Napíšte o tom!" vyzval Lites novinára Seana Shapira, ktorý píše pre portál The Athletic.

Ostré slová vyslovili vrchní predstavitelia klubu po tom, ako Dallas zdolal Nashville 2:0.

Seguin a Benn neplnia očakávania

Počas zápasu dostal Lites od Gagliardiho niekoľko sms správ: "Čo to do čerta má znamenať?" Prezident klubu následne novinárovi povedal:

"Je nahnevaný. Ale veď vy viete, o čo tu ide. Obaja hrajú veľké nič. Tím hral dobre, ale Benn a Seguin boli hrozní. Chýba im zodpovednosť na ľade."

"Títo hráči podpísali veľké kontrakty, pretože boli v uplynulých piatich rokoch v prvej desiatke najproduktívnejších hráčov NHL. Dostávajú svoje peniaze a my očakávame, že ich nebude súper prevyšovať v každom zápase. Keby hrali tak dobre ako v minulosti, nerozprávali by sme sa dnes o nich takto," vravel ďalej.

Benn zarobí za túto sezónu 13 miliónov dolárov, čo z neho robí tretieho najlepšie zarábajúceho hráča ligy. Seguinovi začne od budúcej sezóny platiť nová osemročná zmluva s priemerným ročným platom 9,85 milióna.

"Nejde o to, aké veľké peniaze berú. Je to o tom, čo na základe toho očakávame. Nemôžete víťaziť, keď vaši najlepší hráči nie sú vašimi najlepšími hráčmi," kritizoval Lites.

"Benn nedal od začiatku sezóny gól z väčšej vzdialenosti ako 1,5 metra. Keby moje dieťa hralo v strednom pásme rovnako ako on, tréner by ho posadil. Seguin zasa dáva iba žrde, ak sa dostane bližšie do miest, odkiaľ zvykol dávať góly. Predtým bol postrach súperov, nechceli proti nemu hrať. Teraz už im to je jedno."

Bettman sa zatiaľ zasahovať nechystá

Po týchto slovách zareagovali hráčske odbory NHLPA. Tie sa proti ostrým slovám ohradili. Podľa nich sa predstavitelia Dallasu zachovali bezhlavo a urážlivo.

V stredu sa pre portál The Atletic vyjadril aj komisár NHL Gary Bettman: "Zvyčajne v takýchto situáciách nezasahujem. Ak sa to bude diať častejšie, potom som ochotný na túto tému diskutovať," vyhlásil Bettman.

"Je zrejmé, že sa v tomto prípade nahromadilo veľa sklamania medzi hráčmi aj manažmentom. Ale to je spôsobené vášňou a chcením víťaziť. Tyler a Jimmy urobili veľmi veľa pre rozvoj hokeja v Texase. Chcú to najlepšie pre Dallas, ale aj pre hráčov. Myslím si, že nakoniec zdravý rozum zvíťazí a celá vec bude užitočná. Podobné závery môže niekto v budúcnosti vyvodiť tiež. Robím túto prácu veľmi dlho na to, aby ma to nejako extrémne šokovalo."

Seguin v ročníku nazbieral v 40 zápasoch 34 bodov za 11 gólov a 23 asistencií, Benn má na konte 31 bodov (16+15).