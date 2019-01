Na život si zarábal ako obkladač. V šípkach je ako Messi vo futbale

Plešina sa stala jeho značkou.

2. jan 2019 o 14:02 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Keď vchádza do arény za tónov piesne Seven Nation Army od americkej rockovej skupiny The White Stripes, fanúšikovia sú vo vytržení.

Pritom nie je ideálnym prototypom profesionálneho športovca. Jeho typickým znakom je zelená košeľa, pod ktorou skrýva pivné bruško.

Prečítajte si tiež: Majstrom sveta v šípkach sa tretí raz stal Holanďan van Gerwen

Vystihuje ho aj plešatá hlava, ktorou skôr pripomína futbalového chuligána. Keď po úspešnom odhodení šípok radostne zakričí a zapumpuje päsťami, z jeho grimasy ide strach.

Michael van Gerwen sa stal tretíkrát majstrom sveta v šípkach organizácie PDC.

Hoci má hádzanie zaostrených predmetov na terč svoju špeciálnu krčmovú poetiku, v londýnskej hale Alexandra Palace bola atmosféra ako na futbalovom zápase.

Hlasné a vášnivé povzbudzovanie či spievanie chorálov. Aj to si užil trojnásobný majster sveta predtým, než zdvihol nad hlavu 25-kilovú trofej Sida Waddella, ku ktorej získal aj finančnú prémiu 500-tisíc libier.

Po futbale vyhrala nová zábavka

V športe, ktorý má svoje korene v krčmách, je Van Gerwen považovaný za svetovú jednotku. Jeho cesta na vrchol pritom nebola vôbec jednoduchá.

„Veľakrát som musel padnúť dolu tvárou, aby som sa znova postavil. Nikdy som nesníval o tom, že môžem byť v niečom takto výnimočný,“ prezradil v televíznom dokumente 29-ročný Holanďan.