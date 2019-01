V dvoch zápasoch strelil päť gólov, Kane sa stal hviezdou týždňa NHL

Utočník Chicaga ku gólom pridal aj asisentciu.

2. jan 2019 o 14:02 TASR

NEW YORK. Hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Chicaga Patrick Kane, brankár Mackenzie Blackwood z New Jersey útočník Mathew Barzal z New Yorku Islanders.

Kanea vyhlásili za prvú hviezdu, počas hodnoteného obdobia mal šesť bodov v dvoch zápasoch (5+1).

Rovnakou bilanciu sa mohol pochváliť aj Barzal, Islanders ňou pomohol k trom triumfom. Blackwood vykryl 77 striel zo 79 a mal priemer úspešnosti zákrokov 97,5 percenta.