Klopp považuje Manchester City za najlepší tím na svete

Liverpool v šlágri Pemier League nastúpi na ihrisku Manchesteru City.

2. jan 2019 o 19:18 TASR

LONDÝN. Tréner FC Liverpool Jürgen Klopp považuje Manchester City za najlepší klub na svete. Uviedol to na tlačovej konferencii pred štvrtkovým šlágrom anglickej futbalovej Premier League na Etihad Stadium, do ktorého pôjde Liverpool so sedembodovým náskokom pred úradujúcim majstrom.

"Musíme podať hrdinský výkon plný vášne, pokiaľ chceme uspieť. Pre mňa je Manchester City najlepší tím na svete a vieme, že nás čaká ťažký zápas," vyhlásil Klopp, ktorého zverenci v doterajšom priebehu ligového ročníka nenašli premožiteľa a stratili len šesť bodov.

Liverpool uspel v troch z uplynulých štyroch vzájomných zápasov, no v septembri 2017 utrpel na pôde City zahanbujúci debakel 0:5.

V prípade prehry by sa hráči City vzdialili od obhajoby titulu. "Je to dôležitý zápas pre oboch, ale je len začiatok januára a v hre zostáva veľa bodov," poznamenal Klopp.