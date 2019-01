Zaujímalo sa oňho aj AC Miláno. Fábregas zrejme prestúpi do AS Monaco

Podľa L'Équipe sa už s Monacom dohodol aj na zmluve.

2. jan 2019 o 23:16 SITA

MONAKO. Španielsky futbalový záložník Cesc Fábregas by mal údajne v najbližších dňoch prestúpiť z londýnskeho tímu FC Chelsea do francúzskeho tímu AS Monako.

Podľa denníka L'Équipe sa 31-ročný člen Chelsea už dohodol na zmluve s mužstvom, ktoré vedie jeho niekdajší spoluhráč s Arsenalu Londýn Thierry Henry. Tá by ho viazala s monackým tímom po dobu 2,5 roka.

Fábregas je hráčom Chelsea od roku 2014, avšak s mužstvom zo Stamford Bridge mu končí zmluva už v lete tohto roku a údajne ju nemá záujem predĺžiť.

V aktuálnej sezóne Premier League 2018/2019 nastúpil Španiel iba do piatich súťažných stretnutí a iba raz sa prebojoval do základnej jedenástky Maurizia Sarriho. O jeho služby malo veľký záujem aj talianske AC Miláno.

Do Monaka, ktoré v prebiehajúcej sezóne Ligue 1 2018/2018 figuruje s 13 bodmi až na predposlednom 19. mieste, by mal okrem Fábregasa podľa posledných správ prísť aj 36-ročný brazílsky obranca Naldo z nemeckého Schalke 04.