Kužmová sa prebojovala v Aucklande už do štvrťfinále

Slovenská tenistka si poradila s Američankou Keninovou.

3. jan 2019 o 8:04 TASR

AUCKLAND. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande.

V 2. kole si v dueli dvoch 20-ročných talentov poradila s Američankou Sofiou Keninovou za 2:17 h po trojsetovom boji 7:5, 5:7, 6:3.

V rozhodujúcom dejstve vďaka agresívnej útočnej hre otočila z 1:3.

"Bol to veľmi náročný zápas, obe sme výborne podávali Som rada, že som to napokon zvládla a v treťom sete sa mi podarilo otočiť nepriaznivý vývoj," povedala v prvom pozápasovom interview Kužmová, ktorá v súboji o postup do semifinále nastúpi v piatok proti Keninovej krajanke Amande Anisimovej.

Držiteľka voľnej karty vyradila piatu nasadenú Češku Barboru Strýcovô 6:3, 6:3.

"Budem sa usilovať podať čo najlepší výkon a uvidíme, ako to dopadne," dodala zverenka trénera Michala Mertiňáka. V Aucklande má už istú prémiu 5900 dolárov a 60 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje na 47. mieste - najvyššie v kariére.

Dvojhra - turnaj WTA v Aucklande - 2. kolo:

Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Sofia Keninová (USA) 7:5, 5:7, 6:3,

Amanda Anisinová (USA) - Barbora Strýcová (5-ČR) 6:3, 6:3