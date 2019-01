Jeho mesto postihla tragédia. Malkin podporil rodákov pekným gestom

Ruský hokejista nastúpil proti New Yorku Rangers so špeciálnymi korčulami.

3. jan 2019 o 12:59 TASR

NEW YORK. Ruský hokejista Jevgenij Malkin nastúpil na stredajší zápas NHL proti New Yorku Rangers s popísanými korčuľami.

Útočník Pittsburghu Penguins tým vyjadril podporu svojim rodákom v Magnitogorsku, kde po výbuchu plynu v obytnom dome stúpol počet mŕtvych na 37.

Tridsaťdvaročný Malkin si na obe korčule napísal: "Magnitogorsk, si v mojom srdci." Popísané korčule Malkin zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

"Chcel som si dať niečo na dres, ale to pravidlá NHL jednotlivcovi nedovoľujú. Nápis na hokejke by zasa nebol viditeľný. Tak som si dal nápis na korčule. Videl som to u basketbalistov v NBA, ktorí si niekedy popíšu tenisky," vysvetlil Malkin pre ruský denník Sport-Express.

Tragédia sa ruského hokejistu veľmi dotkla, neďaleko od miesta výbuchu totiž vyrastal.

"Vyrastal som v dome č. 141 a zrútil sa dom č. 165. Stalo sa naozaj len kúsok odo mňa. Je ťažké povedať, či som niekoho poznal, nevidel som zoznam mien, ani fotografie ľudí, ktorí zahynuli," dodal Malkin.

Obete pondelňajšej tragédie si v sobotňajšom domácom zápase KHL uctia aj hráči Metallurgu Magnitogorsk.

Proti Torpedu Nižnij Novgorod nastúpia so smútočnými páskami na rukávoch. Pred zápasom bude minúta ticha a počas stretnutia nebude klub organizovať žiadny program pre fanúšikov.