Slovan opustia ďalší dvaja hráči. Nebudeme dohrávať na dve päťky, uisťuje Országh

Klub dopláca na neskoré skladanie kádra.

4. jan 2019 o 10:08 SITA

BRATISLAVA. HC Slovan Bratislava začne nový kalendárny rok v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sériou troch zápasov na klziskách súperov.

V piatok sa predstaví na ľade Severstaľu Čerepovec, v nedeľu ho preverí Lokomotiv Jaroslavľ a v budúcotýždňovom stretnutí nastúpi v utorok proti Dinamu Minsk.

Slovanisti síce koncom decembra prerušili nepriaznivú šnúru trinástich prehier za sebou, ale stratili reálnu šancu na postup do play off.

Z jedenásteho miesta Západnej konferencie strácajú na ôsmy Viťaz Podoľsk až šestnásť bodov a majú odohrané o dva zápasy viac.

Bratislavčania navyše nevyužili prestupovú uzávierku na posilnenie kádra a prišli o českého útočníka Michala Řepíka, ktorý zamieril práve do konkurenčného Podoľska.

Prečítajte si tiež: Slovan prehral posledný zápas v tomto roku, doma podľahol Jokeritu

S blížiacim sa záverom základnej časti KHL sa dajú očakávať aj ďalšie odchody. Minimálne dva už potvrdil tréner Slovana Vladimír Országh.

"Nemyslím si, že sa nám káder rozpadne. Určite odídu Patrik Lamper s Máriom Lunterom, ktorí sú u nás len na hosťovaní. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie ďalej. Nebudeme dohrávať na dve päťky," povedal 41-ročný kouč pre denník Šport.

Premiérová sezóna v pozícii hlavného trénera v KHL Országhovi rovnako ako celému mužstvu nevychádza. Problém vidí v tom, že káder slovenského tímu sa skladal príliš neskoro.

"Naši zámorskí hráči by mali byť rozdieloví a vo väčšine prípadov to tak nie je. Len málo z nich spĺňa očakávania, s ktorými sme ich brali. Nemáme top formáciu, ktorá by nás ťahala a zabrala v ťažkých situáciách," vysvetlil.

"Všetko to súvisí s tým, že sa káder formoval neskoro. V ponuke potom boli hráči, ktorých by sme nezaplatili alebo hokejisti, o ktorých nebol taký záujem na trhu. Vyberali sme podľa najlepšieho svedomia. Jednoducho platíme daň za neskoré skladanie kádra," dodal Országh.