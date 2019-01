Švajčiari spoznali súperov vo finále Hopmanovho pohára, budú čeliť Nemcom

Nemecko v priamom súboji zdolalo Austráliu.

4. jan 2019 o 13:38 TASR

PERTH. Tenisti Nemecka budú v sobotu súpermi Švajčiarska vo finále Hopmanovho pohára miešaných družstiev v Perthe.

V záverečnom zápase A-skupiny v priamom súboji o postup zvíťazili nad domácou Austráliou 2:1.

Prečítajte si tiež: Hopmanov pohár: Švajčiari si napriek prehre zahrajú finále

O úvodný bod pre Nemecko sa zaslúžila Angelique Kerberová, ktorá zdolala Ashleigh Bartyovú 6:4, 6:4. Rozhodujúci druhý bod získal Alexander Zverev po triumfe 6:4, 6:3 nad Matthewom Ebdenom.

V záverečnom mixe už nešlo o nič podstatné, Bartyová s Ebdenom vyhrali nad Kerberovou so Zverevom 4:0, 4:3 (1). Španieli zvíťazili v druhom zápase skupiny nad Francúzskom 2:1.

Kerberová proti Bartyovej potvrdila úlohu miernej favoritky. "Ash je nevyspytateľná hráčka, nikdy nie je ľahké proti nej nastúpiť. Snažila som sa naplno koncentrovať na každú loptičku, hrať agresívne a diktovať tempo. Kľúčom k úspechu bol aj kvalitný servis," citovala slová vlaňajšej wimbledonskej šampiónky agentúra DPA.

Zverev Ebdena brejkol na začiatku oboch setov a potom mu stačilo držať si podanie.

"Som rád, že sme opäť vo finále. Vlani sme so Švajčiarmi tesne prehrali, teraz sa pokúsime o revanš. Je to predsa len iné ako minulý rok, keď sme bojovali o titul iba vďaka Angie. Teší ma, že tentokrát som priložil ruku k dielu aj ja. Dúfam, že Rogerovi Federerovi budem klásť tuhší odpor, mohol by to byť napínavý zápas," uviedol Zverev pre akreditované médiá.

Hopmanov pohár 2019, A-skupina:

Španielsko - Francúzsko 2:1 David Ferrer - Lucas Pouille 6:4, 6:7 (5), 7:6 (2) Garbine Muguruzová Blancová - Alize Cornetová 6:1, 6:3 Ferrer, Muguruzová Blancová - Pouille, Cornetová 2:4, 2:4