Tréner slovenského tímu: Neviem, prečo ide klub cestou legionárov

Zahraniční hráči Senici zatiaľ nepomohli.

4. jan 2019 o 14:51 SITA

SENICA. V podobe FK Senica sa zrodil na slovenské pomery nevídaný futbalový projekt. Klub prevzali od tamojšieho podnikateľa Vladimíra Levárskeho juhoamerickí investori, ktorí sa rozhodli poskladať káder zo zahraničných hráčov.

V poslednom jesennom kole Fortuna ligy nastúpili proti MFK Ružomberok v základnej zostave Senice iba dvaja slovenskí futbalisti - Erik Otrísal a Juraj Kotula.

Ďalší dvaja (Jakub Krč a Lukáš Kučera) boli pripravení na lavičke náhradníkov.

Pochybný projekt

Úspešnosť projektu sa dá spochybňovať, Senica je po osemnástich odohraných zápasoch na predposlednom 11. mieste najvyššej slovenskej súťaže.

Premiérový polrok na Slovensku má za sebou aj portugalský kouč Senice Frederico Ricardo.

“ Problém nastal už pred sezónou. Neabsolvovali sme sústredenie, tým pádom sme neodohrali dosť prípravných stretnutí. „ Frederico Ricardo

Vo funkcii nahradil Tona Caanena, ktorý sa plynulo presunul do pozície generálneho manažéra.

"Sezónu by som rozdelil do dvoch období. To prvé bolo nesmierne náročné. Na začiatku sme mali v kádri málo hráčov a v podstate každý týždeň doň pribudol niekto nový. S blížiacim sa koncom jesennej časti sa to zlepšovalo. Druhé obdobie bolo úspešnejšie herne i bodovo," povedal pre denník Šport Ricardo.

Senica napokon vydolovala dovedna 15 bodov.

Tridsaťdeväťročný tréner priznal, že najmä začiatky neboli ľahké, neskôr sa situácia stabilizovala, ale stále nie je ideálna.

"Problém nastal už pred sezónou. Neabsolvovali sme sústredenie, tým pádom sme neodohrali dosť prípravných stretnutí. No a druhá komplikácia bol úzky káder. Postupne sme získali približne dvadsať nových hráčov. A tu nastal ďalší problém, noví hráči z rôznych kútov sveta nepoznali Slovensko ani domácu súťaž. Museli si zvyknúť na slovenské pomery," uviedol.

Investori chcú legionárov

Ricardo prezradil, že nevie, prečo sa zahraniční investori rozhodli uberať sa cestou legionárov. Počas zimy by však do kádra mohli pribudnúť i domáci futbalisti.

“ Ja ako tréner sa nepozerám na národnosť, ale na futbalové kvality. „ Frederico Ricardo

"Ja osobne mám rád Slovákov. Každý jeden, s ktorým som pracoval, je profesionál.

A nehovorím len o hráčoch, mám na mysli aj funkcionárov a ľudí z klubu. Slováci sú vo všeobecnosti milí ľudia. Politika FK Senica je však nastavená tak, že hľadáme mladých hráčov v rôznych zahraničných krajinách. Za senickým projektom sú najmä manažér a športový riaditeľ. Oni vyberajú hráčov do mužstva. Každopádne, už sme sa zhodli, že cez zimnú prestávku sa trochu viac zameriame aj na získanie slovenských hráčov," vyhlásil kouč FK Senica.

Napriek množstvu národností a kultúr je podľa neho v tíme výborná atmosféra a v šatni vládnu prívetivé medziľudské vzťahy.

"Všetci sme profesionáli, a tak aj k tomu pristupujeme. Ja ako tréner sa nepozerám na národnosť, ale na futbalové kvality. Ako som už povedal, Slováci sú veľmi milí a ani raz som nepocítil, že som cudzinec. Napríklad po záverečnom jesennom zápase sme mali spoločný predvianočný večierok, všetci sme sa zabávali ako jedna veľká rodina, nebolo cítiť žiadne rozdiely," uzavrel Frederico Ricardo Cordeiro Rodrigues, ako znie jeho celé meno.