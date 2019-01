Zaskvel sa na MS. Barcelona má záujem o ďalšieho francúzskeho obrancu

Pavard si chce vynútiť prestup.

4. jan 2019 o 14:02 SITA

BARCELONA. Španielsky futbalový klub FC Barcelona má podľa viacerých zahraničných zdrojov záujem o angažovanie francúzskeho obrancu Benjamina Pavarda.

Zástupcovia Barcelony sa údajne stretli s predstaviteľmi nemeckého tímu VfB Stuttgart, ktorý je aktuálnym zamestnávateľom 22-ročného defenzívneho univerzála.

Pavard je súčasťou kádra účastníka Bundesligy od leta 2016 a odohral zaň 66 ligových stretnutí.

V sezóne 2018/2019 sa Stuttgart trápi a po sedemnástich odohraných zápasoch má na svojom konte iba štrnásť bodov a figuruje až na šestnástej priečke v priebežnej tabuľke najvyššej nemeckej súťaže.

Rodák z Maubeuge si aj kvôli tomu chce vynútiť prestup do lepšieho tímu. V prípade transferu do Barcelony by bol už tretím francúzskym členom defenzívy tímu z Camp Nou po Samuelovi Umtitim a Clémentovi Lengletovi.

Pavard sa svojimi výkonmi zaskvel najmä na minuloročných majstrovstvách sveta v Rusku.

V osemfinálovom stretnutí proti Argentíne strelil svoj premiérový reprezentačný gól, ktorý bol neskôr vyhlásený za najkrajší presný zásah na turnaji. Jeho Francúzsko vtedy vyhralo 4:3 a neskôr na šampionáte triumfovalo aj celkovo.