Uprednostnil zahraničného záujemcu. Fábry bude definitívne pokračovať v Česku

Ide o jeho prvý prestup.

4. jan 2019 o 15:58 TASR, SITA

PRAHA. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Andrej Fábry smeruje do českého klubu FK Jablonec.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar Nitry v sobotu absolvuje v tíme kondičné testy a do pondelka by mal byť jeho prestup dotiahnutý do konca.

"Znamená to pre mňa veľa. Je to môj prvý prestup, navyše do zahraničia. Dúfam, že sa mi tu bude dariť ako v Nitre a dúfam, že sa rýchlo prispôsobím a pôjde to všetko dobrou cestou. Verím, že si so spoluhráčmi dobre sadneme. Počul som, že je tu výborný kolektív," citoval rodáka z Topoľčian portál fkjablonec.cz.

"Je to rýchlostný typ hráča s dobrou kopacou technikou. Výhodou je, že je použiteľný vo viacerých herných pozíciách. Sledovali sme ho dlhodobo. Je to mladý hráč s veľkým potenciálom," vyjadril sa na adresu slovenského mladíka tréner Petr Rada.

Fábry debutoval v najvyššej slovenskej súťaži 22. júla 2017 v zápase proti Žiline a celkovo v nej odohral 44 stretnutí.

"Andrej prejavil záujem pokračovať vo svojej kariére v zahraničí, preto sme po skončení jesene začali pracovať na tom, aby sme spoločnými silami našli preňho adekvátny klub," uviedol predseda predstavenstva FC Nitra Marián Valenta pre klubový web.

"Mali sme rôzne ponuky aj zo slovenských klubov, ale rešpektovali sme Andrejovu požiadavku pokračovať v zahraničí. Prestup sa nám podarilo úspešne dotiahnuť s prvoligovým českým klubom a účastníkom skupinovej fázy Európskej ligy UEFA FK Jablonec," dodal Valenta.