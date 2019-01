Nezastaviteľný Liverpool prvý raz prehral. A kľúčové obdobie ho ešte len čaká

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

4. jan 2019 o 18:35 DIGI Sport

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=309452834

Kto vie, ako by sa vyvíjal zápas mesiaca na Etihad Stadium, keby Sadio Mané svoju tutovku premenil. Ale bol to napokon až do 95. minúty skvelý súboj dvoch špičkových tímov, top manažérov, pravdepodobne najlepších brankárov súčasnosti, ako aj najväčších kandidátov na ligový titul v Anglicku.

Pep Guardiola i Jürgen Klopp – dva odlišné futbalové príbehy, rozdielne taktiky i herné prejavy, ale jeden rovnaký cieľ – zvíťaziť. A to verní svojej filozofii, nech je vaším súperom ktokoľvek.

Futbal v Anglicku pokračuje cez víkend zápasmi 3. kola FA Cupu. Pozrieť si ich môžete aj na obrazovkách DIGI Sport. Program priamych prenosov nájdete tu.

Manchester City mal možno o kúsok šťastia viac, v poli okrem iných aj muža zápasu Fernandinha, ako aj ostrostrelcov Agüera so Saném, ale bol to vyrovnaný, no zároveň aj férový súboj.

Pre ďalší vývoj súťaže je asi dobré, že Liverpool napokon prehral, lebo ho to môže ešte viac nakopnúť, napriek tomu sú Liverpoolčania v tejto sezóne takmer nezastaviteľní a zostávajú lídrom celej súťaže.

Kľúčové obdobie ich ešte len čaká. Dvojzápas s Bayernom v Lige majstrov a k tomu aj prestížny duel na Old Trafford proti United v lige.

Ale nezabúdajme, že kde sa dvaja bijú, môže prekvapiť Tottenham...

Manchesteru United to zrazu ide

Vianočný maratón priamych prenosov ponúkol viaceré šokujúce výsledky a lákal viac, ako klasický rozprávkový TV program.

Prečítajte si tiež: Liverpool utrpel prvú prehru v sezóne, v šlágri podľahol City

Na Old Trafford to nebolo o tom, kto príde, ale najmä - kedy odíde. Ole Gunnar Solskjaer neurobil nič výnimočné, ale dokázal hráčom vrátiť radosť z futbalu. A zrazu to ide.

Je pravda, že im prial prijateľný žreb, no zrazu je z toho séria štyroch výhier a všetkým chutí aj spoločný obed v jedálni.

Zlé jazyky vravia, že po Mourinhovi budú vetrať ešte dlho, lebo tak dusno v Manchestri United ešte nebolo.

Huddersfield Town má bližšie k vypadnutiu, ako k zotrvaniu. Sympaťák Ranieri bude mať čo robiť, aby zachránil medzi elitou Fulham.

Naopak, Wolverhampton neustále prekvapuje výsledkami i umiestnením v prvej polovici tabuľky.

Ligu strieda FA Cup

Prestupové okno prinesie zopár zaujímavých rošád a vynútených nákupov či prestupov. Do hry ale vstupuje aj tretie kolo najstaršej pohárovej súťaže sveta.

Slávny FA Cup, vrátane semifinále a finále z Wembley, si budete môcť pozrieť aj na obrazovkách DIGI Sport.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=309303342

Góly 21. kola Premier League 2018/2019

Aj 21. kolo prinieslo výnimočné zásahy. Agüero aj Duffy boli asi veľmi dobrí v matematike, skórovať z ťažkého uhla je pre nich hotová hračka.

Hodiny tanca v Cardiffe v novom roku rozbehol Christian Eriksen z Tottenhamu. Prípadní záujemcovia sa na ďalšie hodiny môžu hlásiť u Mauricia Pochettina.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=309453380

Zákroky 21. kola Premier League 2018/2019

Ben Foster pomohol Watfordu k cennému bodu z Bournemouthu, bývalý gólman WBA v závere doslova čaroval.

Skvelý debut vo farbách Southamptonu zažil mladý Angus Gunn, čisté konto na Stamford Bridge nie je maličkosť. A Vicente Guaita je talizmanom v bráne Crystal Palace. Opäť tak platilo, že so Španielom v bráne Eagles neprehrávajú.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=309452528

Moment 21. kola Premier League 2018/2019

A je to tu. Prvá ligová prehra Liverpoolu v tejto sezóne je na svete. V superšlágri s Manchesterom City sa o to postaral Leroy Sane.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=309453004

PRIAME PRENOSY Z 3. KOLA FA CUPU:

(4. - 7. január 2019)

Piatok 4. januára 2019:

20:45 Tranmere – Tottenham (DS1)

Sobota 5. januára 2019:

13:30 West Ham – Birmingham (DS4)

West Ham – Birmingham (DS4) 13:30 Bournemouth – Brighton (DS2)

Bournemouth – Brighton (DS2) 13:30 Manchester United – Reading (DS1)

Manchester United – Reading (DS1) 16:00 Derby – Southampton (DS4)

Derby – Southampton (DS4) 16:00 Everton – Lincoln (DS2)

Everton – Lincoln (DS2) 16:00 Chelsea – Nottingham (DS1)

Chelsea – Nottingham (DS1) 18:30 Crystal Palace – Grimsby (DS4)

Crystal Palace – Grimsby (DS4) 18:30 Bristol City – Huddersfield (DS3)

Bristol City – Huddersfield (DS3) 18:30 Newcastle – Blackburn (DS2)

Newcastle – Blackburn (DS2) 18:30 Blackpool – Arsenal (DS1)

Extra GO

13:30 Burnley – Barnsley (DS9)

Burnley – Barnsley (DS9) 13:30 West Bromwich – Wigan Athletic (DS8)

West Bromwich – Wigan Athletic (DS8) 13:30 Shrewsbury Town – Stoke City (DS7)

Shrewsbury Town – Stoke City (DS7) 16:00 Gillingham – Cardiff City (DS9)

Gillingham – Cardiff City (DS9) 16:00 Aston Villa – Swansea (DS8)

Aston Villa – Swansea (DS8) 16:00 Bolton Wanderers – Walsall (DS7)

Bolton Wanderers – Walsall (DS7) 16:00 Middlesbrough – Peterborough (DS6)

Middlesbrough – Peterborough (DS6) 18:30 Norwich City – Portsmouth (DS6)

Nedeľa 6. januára 2019:

15:00 QPR – Leeds United (DS3)

QPR – Leeds United (DS3) 15:00 Millwall – Hull City (DS4)

Millwall – Hull City (DS4) 15:00 Manchester City – Rotherham (DS2)

Manchester City – Rotherham (DS2) 17:30 Newport – Leicester (DS2)

Extra GO

16:00 Preston North End – Doncaster Rovers (DS9)

Preston North End – Doncaster Rovers (DS9) 16:00 Sheffield Utd – Barnet (DS8)

Sheffield Utd – Barnet (DS8) 16:00 Fulham – Oldham Athletic (DS7)

Fulham – Oldham Athletic (DS7) 16:00 Woking – Watford (DS6)

Pondelok 7. januára 2019: