Popradu sa na domácom ľade nedarí, v šlágri kola podľahol Košiciam

Hlasy po stretnutí:

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Spokojný som len s treťou tretinou. Takto keby sme hrali celý čas, tak výsledok by bol iný. Prvé dve tretiny boli katastrofálne. Vo všetkom sme boli pozadu. Takéto dve tretiny sa nesmú opakovať. Škoda tej tretej tretiny. Mali sme šance na zvrátenie výsledku a mohli sme dostať zápas do predĺženia. Samozrejme, incident na konci zápasu ma mrzí. Vieme, čo za hráča je Fraser. To, čo si dovolil, to je vrchol. Som veľmi zvedavý, ako sa to dorieši, pretože z jeho strany to bolo úmyselné."

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Myslím si, že prvé dve tretiny sme hrali veľmi dobre, boli sme lepším tímom, čoho výsledkom boli štyri góly v druhej tretine. V tretej tretine sme v tom chceli pokračovať, no neviem, prečo sme ustúpili. Zámky zvýšili obrátky, začali hrať tak, ako to dokážu. Boli agresívni, tlačili sa do bránky a my sme sa zbytočne začali báť o výsledok. Skoro sme prišli o tie tri body. Chcem poďakovať chalanom za výborný výkon a za tri body."