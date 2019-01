Pánik nezabránil prehre Arizony, New Jersey vyhralo po samostatných nájazdoch

Pozrite si výsledky zápasov NHL z noci na sobotu 5. januára.

5. jan 2019 o 7:30 TASR

Útočník Arizony Richard Pánik (hore) padá cez obrancu New Jersey Bena Lovejoya.(Zdroj: Ross D. Franklin TASR/AP)

NEW YORK. Hokejisti Arizony v zostave so slovenským útočníkom Richardom Pánikom prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL s New Jersey 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.

Arizone chýba kvalita

Pánik strávil na ľade vyše 15 minút, do štatistík sa zapísal štyrmi trestnými minútami a jednou strelou na bránku súpera.

Coyotes doplatili na mizernú efektivitu v presilovkách, keď nevyužili ani jednu z piatich, vrátane 5:3.

,,Nerád to hovorím, ale drieme, snažíme sa, no chýba nám kvalita," uviedol tréner Arizony Rick Tocchet. Jeho tím prehral tretí zápas za sebou.

Seguin opäť hviezdil

Nedarilo sa ani obhajcovi Stanleyho pohára Washingtonu, ktorý prehral V Dallase 1:2 po predĺžení a z víťazstva sa takisto neradoval tretíkrát v sérii.

Hrdinom Stars bol útočník Tyler Seguin, autor oboch gólov.

,,Mali sme aj šťastie. V druhej a tretej tretine sme nahrali veľmi dobre. Vďaka Bohu za našich brankárov," povedal pre The Canadian Press tréner Stars Jim Montgomery.

Rangers nevyužili presilovky

Naopak, zdolaní finalisti minulého ročníka Vegas Golden Knights pokračujú v triumfálnom ťažení.

Na ľade Anahemiu Ducks uspeli 3:2 a pripísali si piate víťazstvo v rade. V tabuľke Západnej konferencie sa bodovo dotiahlo na vedúce Calgary. Flames vedú o skóre.

Hrozivú šnúru šiestich neúspechov ukončilo Colorado, ktoré doma deklasovalo New York Rangers 6:1.

Coloradu pomohla slabá disciplína hostí, z desiatich presilových hier využili tri. Prvá formácia Rantanen, MacKinnon, Landeskog strelila štyri góly.

NHL 2018/2019 - základná časť:

Pittsburgh - Winnipeg 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 15. Määttä (M. Pettersson, Guentzel), 15. Cullen (Aston-Reese, J. Johnson), 35. Simon (Malkin), 57. Letang (Crosby, Cullen)

Carolina - Columbus 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Góly: 6. Ferland (Aho, Williams), 7. D. Hamilton (McKegg, Mäenalanen), 27. McKegg (Pesce, B. McGinn), 60. Aho (Slavin) – 36. Bjorkstrand (Werenski, S. Jones), 37. Panarin (Duclair, R. Murray)

Detroit - Nashville 4:3 (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 25. Athanasiou (Hronek), 34. Vanek(Cholowski), 52. Bertuzzi (Nyquist), 65. D. Larkin(Hronek) – 18. P. K. Subban (Ekholm, Grimaldi), 24. C. Smith (Ellis, Josi), 59. Johansen (Järnkrok)

Dallas - Washington 2:1 (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 14. Seguin (Faksa, Radulov), 64. Seguin (Radulov, Hintz) – 31. Eller (Burakovsky, Orpik)

Arizona - New Jersey 2:3 (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0 - 0:2)

Góly: 17. Garland, 30. Fischer – 2. Hischier (Palmieri), 37. Coleman (Zajac, Wood), rozh. náj. Palmieri /útočník Richard Pánik (Arizona) odohral 15 minút počas ktorých stihol jednu strelu na bránu, tri bodyčeky a dva dvojminútové tresty./

Colorado - NY Rangers 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Góly: 5. MacKinnon (Barrie, Landeskog), 7. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 33. Landeskog (E. Johnson, Rantanen), 46. Kerfoot (Compher, E. Johnson), 48. Rantanen (Barrie, MacKinnon), 54. Graves – 50. R. Strome

Anaheim - Las Vegas 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Góly: 22. Sprong (Mahura, Henrique), 23. Rowney (H. Lindholm, Gibbons) – 7. Schmidt (Hunt, Nosek), 31. Nosek, 31. Pacioretty (Stastny, Tuch)