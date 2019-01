Dúbravku ocenili anglickí novinári, vyhlásili ho za lokálneho hráča roka

Podľa trénera Newcastlu Beníteza je slovenský brankár rozdielovým hráčom.

5. jan 2019 o 11:38 TASR

NEWCASTLE. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dočkal v Anglicku pocty.

Asociácia miestnych futbalových novinárov ho vyhlásila za najlepšieho hráča roka na severovýchode krajiny. Anketa má 39-ročnú tradíciu, ocenenie si prevezme na galavečere v nedeľu 17. februára

"Som prekvapený a poctený. Veľa to pre mňa znamená, ale nepodarilo by sa mi to bez mojich spoluhráčov," povedal Dúbravka na oficiálnom webe Newcastlu United.

Do tímu ho vlani priviedol tréner Rafael Benítez zo Sparty Praha. Dvadsaťdeväťročný slovenský reprezentant sa ihneď etabloval v A-tíme a doteraz odchytal celkovo tridsať zápasov.

,,Teším sa aj za Martina. Je to náš rozdielový hráč. Zároveň je veľký profesionál a vzor pre mladších spoluhráčov," pochválil Dúbravku Benítez.