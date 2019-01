Jaroš sa po zranení vrátil do tímu, Ottawa však doma podľahla Minnesote

Slovenský obranca mal kvôli zlomenine pôvodne pauzovať približne mesiac.

5. jan 2019

OTTAWA. Slovenský obranca Christián Jaroš sa po minulotýždňovej zlomenine prsta vrátil v drese Ottawy Senators do zápasového kolotoča zámorskej NHL v sobotňajšom stretnutí proti Minnesote Wild.

Bol to však výsledkovo nevydarený návrat, keďže kanadský zástupca podľahol súperovi tesne 3:4. Dvadsaťdvaročný Jaroš, ktorý mal podľa prvotných prognóz pauzovať približne mesiac, strávil na ľade 12:31 min bez zápisu do kanadského bodovania.

Prezentoval sa však dvomi strelami na bránku a rovnakým počtom "hitov". Hviezdou zápasu v Ottawe bol skúsený 34-ročný útočník hosti Zach Parise, strieborný medailista zo ZOH 2010 vo Vancouveri mal bilanciu 1+2.

V druhom zo skorších sobotňajších duelov zvíťazilo Calgary vo Philadelphii 3:2 po predĺžení. Flames v stretnutí dvakrát prehrávali, ale dokázali gólovo zareagovať na oba zápasy Flyers a v úvode predĺženia strelil ich víťazný zásah obranca T. J. Brodie.

Domácich veľmi mrzela strata bodu. "Je frustrujúce, keď máte zápas pod kontrolou a stratíte ho kvôli pár chybám," uviedol obranca "letcov" Travis Sanheim.

Halák náhradníkom, Boston uspel

Hokejisti Bostonu vedení kapitánom Zdenom Chárom zdolali Buffalo 2:1 a pripísali si štvrté víťazstvo v rade.

Pred Slovákom Jaroslavom Halákom dostal v bránke Bruins tentoraz prednosť Tuukka Rask, Fín zneškodnil 31 súperových striel.

"Hrali sme tak dobre, ako si pamätám z minulosti. Hráme skutočne tímovo. Ja sa k tomu snažím pomôcť ako najlepšie viem," povedal Rask pre nhl.com. Chára si počas 21:32 minút na ľade pripísal plusový bod a jednu strelu.

Tatar nebodoval, Subbanovo jubileum

Neuspel slovenský útočník Tomáš Tatar s Montrealom, ktorý podľahol doma Nashvillu 1:4.

V drese hostí zaznamenal bývalý obranca "Habs" P.K. Subban jubilejnú 300. asistenciu v profilige.

"Sú to pre nás dôležité body, lebo v predchádzajúcich zápasoch sme nehrali až tak dobre," uviedol Subban. Domáci 18-ročný center Jesperi Kotkaniemi dosiahol svoj 20. bod v sezóne.

Tatar odohral 18:37 min a zápas dokončil s mínuskou, neujala sa ani jedna z jeho piatich striel.

Toronto bez obrancu Martina Marinčina nedalo šancu Vancouveru a zdolalo ho hladko 5:0. Calgary vyhralo na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení.

Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom prehrala v San Jose 2:5. Slovenský zadák počas 16:28 minút nazbieral iba dve mínusky.

Toronto bez obrancu Martina Marinčina nedalo šancu Vancouveru a zdolalo ho hladko 5:0.

Marleau odohral svoj 1616. zápas

Hviezdou stretnutia bol brankár Michael Hutchinson, ktorý nastúpil v drese Maple Leafs iba na svoj druhý zápas. Vykryl všetkých 28 striel súpera a dosiahol prvý shutout v sezóne a celkovo štvrtý v profiligovej kariére.

"Je to úžasné. O tomto snívate ako dieťa a keď sa vám to podarí, je to niečo neopísateľné," zveril sa Hutchinson, ktorý vyrastal v blízkosti Toronta.

Domáci útočník Patrik Marleau odohral svoj 1616. zápas v profilige a dostal sa na 9. miesto v historických tabuľkách pred Larryho Murphyho (1615). Obranca Scott Stevens má na 8. mieste na konte 1625 štartov.

Kopitarov jubilejný gól za Kings

Hráči Los Angeles zvíťazili na domácom ľade nad Edmontonom jasne 4:0. Posledný gól v zápase strelil kapitán Kings Anže Kopitar, ktorý sa vďaka nemu zapísal do historických štatistík klubu i NHL.

Bol to jeho 300. gól v drese "kráľov", čo predtým dokázali iba štyria hráči kalifornského klubu - Luc Robitaille, Marcel Dionne, Dave Taylor a Bernie Nichols. Zároveň tento míľnik dosiahol ako prvý Slovinec v profilige.

"Dúfal som, že to príde skôr, ale napokon sa to podarilo a som za to veľmi rád," povedal Kopitar.

K triumfu však prispel aj brankár Jonathan Quick, ktorý zlikvidoval všetkých 26 striel súpera a pripísal si nielen 51. čisté konto v kariére, ale aj 300. výhru v NHL.

Stal sa piatym Američanom, ktorému sa to podarilo. Práve Quick napokon po zápase dostal od Kopitara puk na pamiatku.

"Je to podľa mňa najlepší brankár na svete. Je pre mňa česť hrať pred ním," poznamenal Kopitar.

Sumáre NHL - sobota:

Ottawa - Minnesota 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Góly: 20. Duchene (Z. Smith), 29. Dzingel (B. Ryan, DeMelo), 51. Stone (Ceci, Wolanin) - 21. Spurgeon (Kunin, Parise), 35. Greenway (Mikael Granlund, E. Staal), 37. Spurgeon (Coyle, Parise), 47. Parise (Kunin, Coyle)

/Christián Jaroš (Ottawa) odohral 12:31 min, 2 "hity", 2 strely na bránku./

Philadelphia - Calgary 2:3 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 13. Sanheim (Weal, Provorov), 46. Konecny - 29. Gaudreau (Monahan, Hanifin), 56. M. Tkachuk (Bennett, Hanifin), 62. Brodie (M. Tkachuk)

Boston - Buffalo 2:1

/Zdeno Chára (Boston) odohral 21:32 min, 1 strela, 1 "hit", 1 plusový bod/

Florida - Columbus 3:4 po predĺžení (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 14. Huberdeau (Barkov, Yandle), 19. Hoffman, 58. Ekblad (McCann, Yandle) - 2. Duclair (Wennberg), 38. Anderson (Jenner, Murray), 47. Dubinsky, 61. Jones (Dubois, Panarin). Brankári: Reimer - Bobrovskij, strely na bránku: 30:35, 15.213 divákov

Montreal - Nashville 1:4

/Tomáš Tatar (Montreal) odohral 18:37 min, 5 striel, 1 mínusový bod/

Toronto - Vancouver 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Góly: 9. Tavares (Rielly, Brown), 15. Moore (Ožiganov), 45. Matthews (Johnsson), 52. Johnsson (Matthews), 55. Ožiganov (Matthews, Dermott). Brankári: Hutchinson - Markström, strely na bránku: 34:28, 19.388 divákov

St. Louis - New York Islanders 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Góly: 5. Schenn (Schwartz, Bouwmeester), 17. Sanford (Dunn, Bozak), 59. O'Reilly (Perron, Tarasenko) - 23. Martin (Cizikas, Clutterbuck), 49. Eberle (Lee, Pelech), 49. Boychuk (Cizikas), 56. Lee (Toews, Mayfield). Brankári: Allen - Lehner, strely na bránku: 32:14, 16.801 divákov

Los Angeles - Edmonton 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Góly: 4. Clifford (Doughty, Forbort), 10. Toffoli (Doughty), 14. Carter (Leipsic, Muzzin), 51. Kopitar (Brown, Kovaľčuk). Brankári: Quick - Koskinen (14. Talbot), strely na bránku: 23:26, 18.230 divákov.

San Jose - Tampa Bay 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 10. Couture (Meier, E. Karlsson), 11. Pavelski (Burns), 25. Kane (Burns, E. Karlsson), 46. Kane (Dillon), 53. Radil (Meier, Burns) - 17. Hedman (Stamkos, Palát), 25. Sergačov (Joseph, Callahan). Brankári: Jones (25. Dell, 27. Jones) - Vasilevskij, strely na bránku: 33:20, 17.562 divákov.

/Erik Černák (Tampa Bay) odohral 16:28 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusky/