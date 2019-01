Dosť bolo Kohúta. Kapitán odchádza po postupe na šampionát

Volejbalisti zdolali Čiernu Horu 3:0.

6. jan 2019 o 0:39 ms, SITA

NITRA. Slovenskí volejbalisti zvládli kľúčový súboj kvalifikácie a zahrajú si na septembrových majstrovstvách Európy. Tím trénera Andreja Kravárika pred vypredanou halou v Nitre zvíťazil nad Čiernou Horou 3:0 (21, 22, 20).

Slováci postúpili na európsky šampionát siedmy raz za sebou (celkovo desiaty) a medzi elitou nechýbali od roku 2007 ani raz.

„Chlapcov musím pochváliť za dokonalý a trpezlivý výkon,“ vravel tréner Kravárik. „Výhra sa nerodila ľahko. Dôležité je, že sme boli dôslední v dodržiavaní taktiky. To nám prinieslo úspech,“ doplnil.

Zvládli závery setov

Slováci prehrali v kvalifikácii jediný zápas – práve na pôde Čiernej Hory (0:3), najväčšieho rivala v boji o postup. V odvete preto potrebovali víťazstvo. „Som rád, že sme napriek prehre v Čiernej Hore potvrdili rolu favorita skupiny,“ reagoval Kravárik.

Kvalifikácia ME - C-skupina: Slovensko - Čierna Hora 3:0 (21, 22, 20), najviac bodov: Michalovič 15, Kriško 10, Kohút a Krajčovič 6 – M. Bojič 15, Čulafič 7, Šuljagič 6. 2800 divákov (vypredané). Tabuľka C-skupiny: 1. Slovensko 5 4 1 12:4 12 2. Čierna Hora 5 3 2 11:6 10 3. Moldavsko 4 2 2 7:8 5 4. Island 4 0 4 0:12 0

Jeho tím čaká v kvalifikácii ešte jeden zápas. V stredu nastúpi na pôde najväčšieho outsidera skupiny Islandu, ktorý dosiaľ nezískal ani set.

Vo vyrovnanom zápase proti Čiernej Hore si Slováci postrážili závery všetkých troch setov.

„Odohrali sme to, čo sme mali, vyšla nám taktika. Sme lepší na bloku aj v obrane, museli sme hrať trpezlivo. Zvládli sme to," hodnotil univerzál Peter Michalovič, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča Slovenska. Pochvaľoval si výbornú atmosféru v hľadisku.

„Toto som v národnom tíme zažil naposledy v roku 2011 pri triumfe v Európskej lige. Bolo to neuveriteľné,“ vravel Michalovič.

Dosť bolo Kohúta

Kapitán tímu Emanuel Kohút potvrdil, že v reprezentácii končí. V sobotu za ňu odohral 240. zápas.

„Moje rozhodnutie je definitívne, chcem sa venovať rodine a deťom. Už bolo dosť Kohúta v národnom tíme,“ pousmial sa 36-ročný blokár.

„Proti Čiernej Hore to bol výborný zápas, je úžasné hrať pred takým publikom. Veľmi sme chceli postúpiť, dali sme do toho srdce. Ak bude mať tím takúto sebadôveru, môže hrať s hocikým. Už teraz mi to chýba, ale mladým chalanom držím palce, sú to výborní nástupcovia," doplnil Kohút.

Majstrovstvá Európy sa budú konať v štyroch krajinách - vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku. Hrať na nich bude rekordných 24 krajín.