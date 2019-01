Bokroš ma nechcel do tímu, zastali sa ma spoluhráči, tvrdí Pospíšil

Mladý hokejista kritizuje pomery v tíme.

6. jan 2019 o 3:38 (aktualizované 6. jan 2019 o 10:23) Marián Szűcs, TASR

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Martin Pospíšil kritizuje pomery v reprezentácii počas majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Kanade, predovšetkým hlavného trénera Ernesta Bokroša.

Tvrdí, že Bokroš ho nechcel nominovať na šampionát. Rozhodnutie vraj zmenil až po tom, ako sa Pospíšila zastali spoluhráči a zrejme aj generálny manažér slovenských reprezentácií Miroslav Šatan.

„Chcem aj poďakovať kapitánovi Fehérvárymu a taktiež Liškovi a Krivošíkovi, aj vďaka nim som nešiel domov. Bokroš sa ma skúsil zbaviť cez chalanov. Na mítingu si ma však zastali, chceli ma mať v tíme,“ uviedol Pospíšil v obsiahlom statuse na facebooku.

Zaplatil si kartou?

Naznačil, že Bokroš ho napokon nechal v tíme „po horúcej linke zrejme so Šatanom“.

„Šatan dostal echo, že nebudem v nominácii a zrejme Bokrošovi „prikázal“, že najproduktívnejší hráč USHL tam musí byť,“ napísal Pospíšil.

Tvrdí, že Bokroš nebol spokojný s jeho výkonom v prípravnom zápase proti Česku. Kouč mu naznačil, že do nominácie sa asi nedostane.

Pred posledným prípravným zápasom proti Kanade sa Pospíšil necítil dobre. Bokroš podľa neho povedal, že ak nenastúpi, na šampionát ho nezoberie. Na zápas nenastúpil.

„Nakoniec mi dal Bokroš tri dni voľna a nechal má v tíme. Pred rozkorčuľovaním pred prvým zápasom proti Američanom sa ma prvýkrát spýtal, ako sa cítim. Vravím, že už veľmi dobre po tých dňoch voľna. A on mi odpovedal, že budem hrať s Krivošíkom a Ružičkom, a že či som zaplatil kartou. Nevedel som, či sa mám smiať alebo plakať. Neviem, či chcel byť vtipný, ale mne to prišlo úplne úbohé,“ opisuje Pospíšil.

Ponižovanie zažili aj starší bratia

Tvrdí, že v tíme bola počas turnaja zlá komunikácia aj nálada a že Bokroš proti nemu huckal spoluhráčov.

„A komédiu, ktorú predvádzali na každom mítingu, to bolo hrozné, ako sa pred hráčmi hádali,“ doplnil 19-ročný útočník.

Kritizoval aj defenzívny štýl hry, ktorý stanovil Bokroš. „Proti Rusom, Fínom, Švédom hrať stiahnutí vzadu alebo stáť v strednom pásme bola čistá hlúposť. Keď sa ich obrancovia rozkorčuľovali cez pol ihriska, tak ich bolo ťažké zastaviť,“ naznačil mladý hokejista.

Tvrdí, že ponižovanie zo strany Bokroša zažili aj jeho starší bratia, ale nechcel im veriť, keď mu o tom rozprávali. „Teraz som si to vyskúšal na vlastnej koži a miestami som na vlastné prekvapenie pomaly zabudol hrať hokej,“ uviedol.

Vyzval hokejový zväz, aby to už v budúcnosti nedopustil. „Je to hrozné, keď máte 19 rokov a musíte riešiť takéto veci namiesto toho, aby ste cítili podporu a mohli sa sústrediť na výkon v zápase. Jednoducho to potrebuje už zmenu,“ reagoval.

Vyhrali iba jeden zápas

Slovensko na šampionáte vyhralo iba zápas proti Kazachstanu. Všetky štyri súboje proti favoritom prehralo a na turnaji skončilo na 8. mieste, hoci hráči pred majstrovstvami hovorili o medaile.

Ročník okolo kapitána Fehérváryho bol na slovenské pomery považovaný za výnimočný. Pred necelými dvoma rokmi na majstrovstvách sveta v Poprade pobláznil fanúšikov. Tím pod vedením trénera Norberta Javorčíka predvádzal sebavedomý útočný hokej a odohral vyrovnané zápasy aj proti favoritom. Napokon prehral vo štvrťfinále s Ruskom po góle v predĺžení.

„Nechápem, prečo nás nemal pán Javorčík. Je to na slovenské pomery veľmi dobrý tréner a mal s nami výsledky,“ uviedol Pospíšil.

Kritizoval aj prácu manažéra tímu Romana Ulehlu počas šampionátu dvadsiatok a tiež to, že realizačný tím poslal po prvom zápase preč mentálneho kouča.

Nenominoval talentovaného Čajkoviča

Pospíšila draftovalo minulý rok Calgary v štvrtom kole zo 105. miesta. V tejto sezóne hrá za Sioux City v juniorskej lige USHL. Na šampionáte si v piatich zápasoch pripísal dve asistencie.

„Kritika musí byť a aj ja som si ju zaslúžil - prišiel som z ligy ako najproduktívnejší hráč a na majstrovstvách som nevedel streliť gól,“ uznal rodák zo Zvolena.

„Nikdy nezabudnem na týchto chalanov. Je mi ľúto, že majstrovstvá dopadli takto, ale každý hráč dal do toho sto percent. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporovali,“ doplnil.

Bokroš vyvolal rozruch už pred šampionátom, keď naň nenominoval talentovaného útočníka Maxima Čajkoviča, ktorý by podľa prognóz mohol byť tento rok draftovaný v jednom z prvých dvoch kôl. Vlani na šampionáte osemnástok získal v piatich zápasoch jedenásť bodov.

Bokroš to vysvetlil tým, že sa nezmestil do prvých dvoch útokov a na šampionát dvadsiatok môže ísť ešte dvakrát.

Hrozná opatera aj prístup trénerov

Na slová Pospíšila následne zareagoval aj jeho spoluhráč z reprezentačnej "dvadsiatky" Miloš Fafrák, ktorý pred MS odohral sezónu v projekte HK Orange 20.

"Chcel by som k tomu niečo dodať. Martin neabsolvoval projekt, takže niektoré veci nevie. Čím by som začal, je tréner Bokroš. Mal som možnosť byť s ním prvýkrát tento rok, keď som šiel do projektu. Je ťažké hodnotiť jeho správanie v projekte, pretože najsilnejší tím sme nemali, a keby bol hocikto tréner, tak si nemyslím, že by to niečo zmenilo."

"Ale čo môžem povedať k opatere o hráča a prístup trénerov a celkovo realizačný tím, tak to bolo hrozné. Okrem hokejok a zničenej nálady a najhoršej sezóny z pohľadu výsledku a aj z pohľadu toho, že tak zlého trénera, ako pán Bokroš, som nemal. A to som počúval už od ročníka '97, kde som niektorých chalanov poznal, ale nechcel som tomu veriť. Počul som od chalanov o úplatkoch, čomu som neveril, ale bohvie."

"Z výstroja som dostal len hokejky, zvyšok, čo som si objednal, mi odobrali a odložili do skladu a odvtedy som to už nevidel. Keď bol niekto zranený, pán manažér Ulehla sa ani len neunúval zaviesť hráča do nemocnice, lebo mal veľmi veľa roboty, takže sme si museli sami zaplatiť taxík a všetko si dohodnúť. Neprali nám prádlo, ktoré nosíme na ľad celý mesiac, museli sme si ho brať domov prať sami. To som ešte nezažil.

"Realizačný tím na MS bol na smiech, z toho talentu, čo sme mali v tíme, nedokázať vyťažiť nič, je zázrak. Pamätám si na túto istú partiu pred dvoma rokmi, ako nás dokázal pán tréner Javorčík namotivovať a nastaviť nás tak, že Kanada, Amerika a Švédsko sú tiež len ľudia ako my a môžeme ich zdolať. "

"Namiesto toho taktika trénera Bokroša bola povedať nám, ako lepších hráčov súperi majú, o koľko viac registrovaných hráčov majú, takže takto nás on motivoval."

"Ďakujem trénerom Milanovi Pažitkovi, Petrovi Kosovi a masérom Rasťovi Ladeckému a Ľubovi Ondrejkovi za sezónu, aj všetkým chalanom. Všetci chceme zmenu v slovenskom hokeji."