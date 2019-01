Fíni sa stali majstrami sveta, rozhodli v poslednej minúte

Suomi zdolali vo finále MS USA, tretia tretina bola divoká. Rusko má bronz.

6. jan 2019

MS do 20 rokov, finále:

USA - Fínsko 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) Góly: 48. Chmelevski (J. Hughes, Cates), 49. Norris (Chmelevski, Cates) - 32. Ylönen (Laaksonen, Puustinen), 46. Latvala (Heponiemi, Kupari), 59. Kakko (Lundell, Jokiharju). Rozhodcovia: Pražák (ČR), Romasko (Rus.) - Chaput (Kan.), Yletyinen (Švé.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 17.206 divákov. USA: Primeau - Samberg, Anderson, Q. Hughes, Kemp, Samuelsson, Miller, St. Ivany - Farabee, Norris, Robertson - Cates, Barratt, Madden - Cockerill, Poehling, Wahlstrom - Drury, J. Hughes, Chmelevski - O'Brien. Fínsko: Luukkonen - Utunen, Jokiharju, Vaakanainen, Laaksonen, Honka, Latvala - Heponiemi, Kupari, Talvitie - Tolvanen, Lundell, Kakko - Puustinen, Virtanen, Ylönen - Engberg, Vainionpää, Moilanen - Nyman.

VANCOUVER. Hokejisti Fínska triumfovali na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v kanadskom Vancouveri.

Vo finále zvíťazili nad USA 3:2, o držiteľovi zlatých medailí rozhodli 86 sekúnd pred koncom duelu.

Fíni viedli po dvoch tretinách 1:0, v tretej pridali druhý gól. Zámorskí hokejisti však dokázali vyrovnať a keď už sa zdalo, že duel pôjde do predĺženia, rozhodol Kaapo Kakko.

Individuálne ocenenia MS: najlepší brankár - Pjotr Kočetkov (Rusko) najlepší obranca - Alexander Romanov (Rusko) najlepší útočník - Ryan Poehling (USA) All-Star Tím (podľa novinárov): Ukko-Pekka Luukkonen (Fínsko) - Alexander Romanov (Rusko), Emil Bemström (Švédsko) - Grigorij Denisenko (Rusko), Philipp Kurašev (Švajčiarsko), Ryan Poehling (USA)

Fíni vybojovali na juniorských šampionátoch celkovo svoj piaty titul, okrem toho majú na konte štyri striebra a šesť bronzových kovov. Američania získali strieborné medaily po druhý raz v histórii.

Napínavé tretie dejstvo

V prvej tretine sa hral výborný hokej, obaja brankári predviedli niekoľko excelentných zákrokov. V 10. minúte sa Američania tešili z gólu, ale ten arbitri po zhliadnutí videa neuznali pre postavenie hráča v bránkovisku.

Fíni boli strelecky aktívnejší a miernu prevahu využili v druhej tretine gólom Ylönena v presilovej hre.

Tretia časť hry bola najdramatickejšia. Najskôr poslal Latvala Fínov do dvojgólového vedenia, ale v rozmedzí necelých dvoch minút Američania vyrovnali zásluhou Chmelevskeho a Norrisa.

V závere však 86 sekúnd pred koncom duelu rozhodol o titule pre Fínov Kakko.

"V záverečnom zápase na turnaji sme ukázali, prečo sme najlepší na svete. Vyrástli sme spolu ako hráči a ako kolektív. Získali sme zlato, viac otázok netreba," citovala agentúra AP slová fínskeho brankára Luukkonena.

Fíni dali gól aj vďaka zaváhaniu brankára Primeaua, ktorý neudržal puk po strele Lundella a Kakko ho poslal do siete. "V takomto zápase je to o tom, ktorý tím zabráni puku prejsť do bránky. Nám sa to nepodarilo," uviedol americký brankár.

Rusko získalo bronz

Bronzové medaily si vybojovali hokejisti Ruska. Premožitelia Slovenska vo štvrťfinále zvíťazili v súboji o 3. miesto nad Švajčiarskom 5:2, hetrikom sa blysol Kirill Slepec. Rusi získali bronzové kovy opäť po dvoch rokoch.

Švajčiari nepodali proti favoritovi zlý výkon. Rusi mali v nohách ťažký semifinálový zápas proti USA a v priebehu zápasu to bolo poznať.

Helvéti svojho súpera prestrieľali 36:24 a miestami si vytvorili veľký tlak, ale hráči "zbornej" boli efektívnejší.

Po dvoch tretinách viedli Rusi 3:2, v tretej časti pridali štvrtý gól. Dve a pol minúty pred koncom zápasu Švajčiari skúsili hru bez brankára, ale do prázdnej bránky inkasovali z hokejky Kirilla Slepca, ktorý definitívne rozhodol.

Pre ruského útočníka to bol tretí gól v zápase. "Turnaj sa mi veľmi nevydaril, ale v tomto zápase som bol schopný pomôcť tímu tromi gólmi," uviedol Slepec pre oficiálnu webovú stránku turnaja.

Švajčiari boli pochopiteľne sklamaní, túžili do svojej medailovej zbierky pridať druhý bronz. Zatiaľ jediný raz sa tešili v roku 1998.

"Sami sme boli prekvapení, že sme sa dostali tak ďaleko. Ale napokon cestujeme domov bez medailí a sme samozrejme sklamaní," povedal obranca Davyd Barandun.

