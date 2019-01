Slalom v Záhrebe vyhral Hirscher, Adam Žampa nepostúpil

Druhú priečku obsadil na Medveďom vŕšku Francúz Pinturault, ktorý bol po 1. kole piaty.

6. jan 2019 o 13:20 (aktualizované 6. jan 2019 o 17:42) SITA

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Záhreb - slalom mužov:

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:48,64 min 2. Alexis Pinturault Francúzsko +0,60 s 3. Manuel Feller Rakúsko +0,62 s 4. Clement Noel Francúzsko +1,20 s 5. Henrik Kristoffersen Nórsko +1,35 s 6. Sebastian-Foss Solevaag Nórsko +1,62 s 32. Adam Žampa Slovensko +2,43 s

ZÁHREB. Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher sa stal piatykrát víťazom slalomu Svetového pohára v Záhrebe.

Vďaka najrýchlejšiemu času 2. kola triumfoval s náskokom 60 stotín pred Francúzom Alexisom Pinturaultom. Tretí skončil ďalší Rakúšan Manuel Feller (+0,62).

Slovenský reprezentant Adam Žampa so stratou 2,43 s obsadil 32. priečku a neprebojoval sa do 2. kola, k postupu mu chýbalo 19 stotín.

Líder prvého kola Shwarz vypadol

Hirscher išiel v druhom kole a maximálnym rizikom a hoci sa nevyhol chybám, slávil celkovo 64. víťazstvo v SP, jubilejné 30. v slalome. Vďaka zisku 100 bodov si upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu.

"Som veľmi šťastný, na toto víťazstvo som sa poriadne nadrel. V tejto sezóne sa podmienky v každých pretekoch veľmi menia a je náročné sa tomu prispôsobiť," povedal Hirscher.

"Do druhého kola som šiel s maximálnou mierou rizika a som rád, že to všetko vyšlo. Bol to náročný pracovný deň na svahu. Čo sa týka Marca Schwarza, je momentálne vo výbornej forme. Ukázal opäť svoju rýchlosť, do ďalších pretekov s ním treba vážne rátať," dodal Hirscher, úradujúci majster sveta v slalome, pre ORF.

Po prvom kole vedúci Hirscherov krajan Marco Shwarz nedokončil druhú jazdu, keď vypadol ešte v hornej polovici trate.

Žampova chyba v hornej časti

Adam Žampa mal najväčšie problémy krátko po štarte, do prvého medzičasu nabral stratu 1,14 s. Potom našiel správny rytmus, ale chyba pri záverečnej vertikále ho stála ďalšie desatiny a v cieli ho klasifikovali na priebežnej 25. pozícii.

Napokon ho predbehli ešte ďalší siedmi pretekári a vypadol z postupovej tridsiatky.

"V prvej časti som urobil trošku chybu, myslím si, že spodná časť aj s malou chybou bola super. U mužov sa môže kvalifikovať každý do posledného pretekára a trať držala super. Najmä v spodnej časti je perfektná, v prvej strmine je trošku iný sneh," povedal slovenský lyžiar v cieľových priestoroch.

Hirscher druhý za Schwarzom

Líder Svetového pohára i hodnotenia disciplíny Hirscher predviedol v stredisku Sljeme pri chorvátskej metropole svoju typickú dravú jazdu a so š

Líder Svetového pohára i hodnotenia disciplíny Hirscher predviedol v stredisku Sljeme pri chorvátskej metropole svoju typickú dravú jazdu a so štartovým číslom štyri sa dostal do vedenia.

Mohol byť však z toho ešte lepší čas, keby "neprepálil" vertikálu pred cieľom. Jeho zaváhanie využil Schwarz, ktorý v priebežnej klasifikácii slalomu zaostával za krajanom len o bod, vďaka dynamickej a zároveň čistej jazde prekonal Hirschera a pred 2. kolom (15.30) si vybudoval najlepšiu pozíciu.

1. Marcel Hirscher Rakúsko 756 bodov 2. Henrik Kristoffersen Nórsko 421 3. Max Franz Rakúsko 408 4. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko 392 4. Alex Pinturault Francúzsko 392 6. Aksel Lund Svindal Nórsko 369 90. Adam Žampa Slovensko 23

Poradie v slalome (5):