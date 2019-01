Banská Bystrica vyhrala v Košiciach šláger o prvé miesto

Hlasy:

Peter Bartoš, asistent trénera HC Košice: "Všetci sme sa tešili na tento zápas, no nevyšiel nám úvod. V takom dôležitom zápase rozhodujú chyby a súper ako Bystrica vie využiť vari každú. Ukázalo sa, že naše mužstvo má charakter, bojovalo až do konca. Musíme naďalej poctivo pracovať, odstrániť chyby a pripraviť sa na play off."

Dan Ceman, tréner HC '05 iClinic Banská Bystrica: "Začali sme veľmi dobre. Súper má dobrý tím, na čo sme sa aj pripravili, no nevyšiel mu úvod zápasu. My sme využili svoje príležitosti v prvej tretine a to nás dostalo do hernej pohody. V druhej to bolo o nápore hostí, no nám sa podarilo skórovať vždy, keď sme to potrebovali."