Bokroš pripustil koniec v reprezentácii, bude sa súdiť s jedným z hokejistov

Obvinenia hráčov odmieta.

7. jan 2019 o 16:09 (aktualizované 7. jan 2019 o 16:33) SME.sk

BRATISLAVA. Ernest Bokroš na tlačovej konferencii odmietol všetky obvinenia, ktoré naňho na sociálnej sieti adresovali hráči Martin Pospíšil a Miloš Fafrák.

Na tlačovej konferencii boli prítomní aj kapitán Martin Fehérváry s Marekom Korenčíkom, ani jeden z nich priamo nepotvrdil vyjadrenia svojich spoluhráčov.

Fehérváry o spoluhráčoch: Je to ich vec

Pospíšil a Fafrák po nedávnych majstrovstvách sveta kritizovali štýl vedenia tímu, staranie sa o hráčov, prípravu taktiky, motiváciu na zápasy a mnohé ďalšie základné potreby.

"Chalani sa vyjadrili, je to ich vec. My sme nevedeli, že to plánujú. Je ťažké odpovedať na to, či s tým súhlasím," povedal Fehérváry.

"Myslím si, že sa to mohlo vyriešiť inak, z kabíny sa veci nemajú vynášať. Ale vyjadrili svoj názor, je to ich vec," doplnil Korenčík.

Bokroš uviedol, že ôsme miesto je reálnym obrazom slovenského hokeja a zároveň pripustil, že ako tréner juniorského tímu môže skončiť.

"Prvoradá je moja rodina. Pokiaľ to už začne zasahovať ju, žiadna práca za to nestojí. Rozprával som sa aj s mojimi asistentmi a vidia to rovnako. Za týchto okolností nemám chuť pracovať," priznal.

Bokroš sa bude súdiť

Bokroš zároveň odmietol tvrdenia o tom, že niekedy prijal úplatok. Podľa vlastných slov sa považuje za slušného človeka.

Na margo tejto témy dodal, že sa bude súdiť s jedným z hokejistov.

"Dnes som sa dozvedel, že Martin Jakúbek dostal odo mňa esemesku, že som si od neho vypýtal 5-tisíc eur. Tak on má doma esemesku dlhé roky a nezverejnil ju? Aby ste vedeli, moji právnici sa mu ozvú," uviedol Bokroš.

"Na moju osobu som už počul veľa slov o tom, že beriem úplatky. Ale od dnešného dňa sa bránim právnou cestou. Ja som nikdy úplatok nevzal. Takú hlúposť by som nikdy neurobil. Na celý realizačný tím vysypali vlečku hnoja a inak ako súdnou cestou sa brániť nedá," dodal.