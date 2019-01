Adamovi Žampovi sa v slalome nedarí. Je to trošku na hlavu, vraví

6. jan 2019 o 21:56 TASR

ZÁHREB. Slovenskému lyžiarovi Adamovi Žampovi sa v tejto sezóne Svetového pohára zatiaľ darí viac v obrovskom než špeciálnom slalome.

Kým v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne sa trikrát prebojoval do druhého kola a nazbieral 23 bodov, v najtočivejšej sa mu to nepodarilo v Levi, Saalbachu, Madonne di Campiglio ani v nedeľu v Záhrebe, hoci miestne podujatie patrí k jeho obľúbeným.

Chytiť sa od prvej brány

Dvadsaťosemročný Žampa bol v Chorvátsku v druhom kole pri predchádzajúcich štyroch štartoch, v tomto ročníku mu na postup chýbalo 19 stotín sekundy.

"Zatiaľ som nemal toľko času na slalomový tréning, ale celý minulý týždeň sme trénovali slalom. Škoda jednej chyby hore, lebo dole som mal naozaj dobrý čas. Musím sa viac chytiť už od prvej brány. Podľa analýzy som mal prvý medzičas dosť zlý a potom som nezobral rýchlosť do roviny."

Za lídrom prvého kola Marcom Schwarzom z Rakúska zaostal 2,43 sekundy:

"Celkovo to je fajn, nie je to nič strašné. Niečo je v trati, niečo v tej malej chybe. Niekedy je to troška 'na hlavu', lebo človek drie a jazdí úplne to isté ako oni, no v mužskom lyžovaní stačí jedna malá chyba a je koniec," uviedol Adam Žampa.

"Medzi 5. alebo 32. miestom rozhoduje veľmi málo. Piaty stráca šesť, sedem desatín, čo je 1,5 sekundy odo mňa. To sú dve zlé brány, ostatné môžem ísť úplne rovnako ako oni," povedal Adam Žampa.

"U mužov vážne môže niekto vyskočiť aj na tretiu či piatu priečku, v druhom kole nie je ani olympijský víťaz Myhrer. V tom je to ťažké, vždy je to troška lotéria, najmä v slalome," doplnil Žampa.

Výkonnostný posun v obrovskom slalome

V najbližšom programe slovenského reprezentanta zohrá klasický slalom dôležitejšiu úlohu než v doterajšom priebehu sezóny, keďže do konca januára sú v ňom na programe ďalšie štyri preteky.

Obrovský slalom sa pôjde v Adelbodene a Garmisch-Partenkirchene začiatkom februára tesne pred majstrovstvami sveta.

"V slalome už v tejto sezóne nemám čo stratiť, vyjazdil som si 31. miesto a to budem mať tak či tak," povedaal Adam Žampa.

"V porovnaní s minulým ročníkom som sa po zranení posunul rapídne predovšetkým v 'obráku', v ktorom mi to nevyšlo jedine v Alta Badii. V Beaver Creeku však stačilo byť o dve desatiny pomalší a už by som nebol v druhom kole. A stačilo byť o štyri desatiny rýchlejší a bol by som do 15. alebo 10. pozície. Budem bojovať, aby som na svetovom šampionáte mal v 'obráku' číslo do 30."

Absencia hlavného trénera neprekážala

S Adamom Žampom v Záhrebe nebol Romain Velez, takže funkciu hlavného trénera zastával Krzysztof Mazurek. Okrem neho tvorili tím fyzioterapeut, servisman a manažér.

"S Romainom som stále v kontakte, bol som aj v nedeľu pred súťažou. Je to len o tom, ako sa pretekár nastaví sám a ako mu v danej chvíli vyjde daná jazda," dodal Slovák.

Od utorka sa bude pripravovať v Taliansku, odkiaľ sa koncom budúceho týždňa presunie do Adelbodenu, kde sa cez víkend 12. a 13. januára uskutočnia obrovský aj klasický slalom.