Vlhovú čaká ďalší slalom. Podľa postupnosti musíme vyhrať, smeje sa Magoni

Slalomárky sa predstavia v utorok v rakúskom Flachau.

7. jan 2019 o 9:40 SITA

ZÁHREB, FLACHAU. Len dve lyžiarky v histórii Svetového pohára vyhrali osem slalomov v neprerušenej sérii. K Švajčiarke Vreni Schneiderovej (1989) a Chorvátke Janici Kosteličovej (2001) sa môže už v utorok v rakúskom Flachau pridať Američanka Mikaela Shiffrinová.

Fenomenálna slalomárka ovládla zatiaľ všetkých päť podujatí tejto sezóny v najtočivejšej disciplne Svetového pohára (Levi, Killington, Courchevel, Semmering, Záhreb) a spolu s dvoma víťazstvami z vlaňajšieho ročníka (Ofterschwang, Aare) natiahla šnúru triumfov na sedem.

Shiffrinová celkovo vyhrala dvanásť z trinástich a 28 z 34 ostatných slalomov, ktoré absolvovala vo Svetovom pohári.

"Nepočítam série. Chcem sa len udržať na najvyššej úrovni. A môžete si byť istí, že je to ťažké. Všetci v tíme tvrdo pracujeme na tom, aby som zostala na požadovanej úrovni technicky a kondične plus, aby som nestratila motiváciu a zachovala si maximálnu koncentráciu, Iba spojenie všetkých týchto faktorov ma udrží na výkonnostnom vrchole," povedala Mikaela Shiffrinová na tlačovej konferencii ešte po slalomárskom triumfe v Záhrebe.

Dominancia Shiffrinovej

Proti Shiffrinovej a jej víťaznému pokračovaniu bude konkurencia na čele so Slovenkou Petrou Vlhovou. Tá ju už v tejto sezóne SP dokázala zdolať v paralelnom aj obrovskom slalome, ale v klasickom slalome stále nie.

Prevahu Shiffrinovej a tak trochu aj Vlhovej nad ostatnými konkurentkami vyjadruje aj štatistika slalomových víťazstiev od začiatku sezóny 2017/2018.

Zo štrnástich klasických slalomov za ostatných štrnásť mesiacov vyhrala Američanka dvanásť a Slovenka dva (Levi 2017, Lenzerheide 2018). Ďalšie pretekárky sa na najvyšší stupeň nedostali.

"Tá rivalita tam určite stále je. Najmä s Petrou, ale aj Fridou (Handostterovou - pozn.), Wendy (Holdenerovou) či ostatnými dievčatami. Stále sledujem najlepšiu sedmičku, dokonca aj pätnástku za mnou, pretože sa od nich môžem niečo naučiť," poznamenala trochu diplomaticky Shiffrinová.

Posledné dva slalomy vo Flachau Vlhovej nevyšli

Vlhová má pred Flachau ešte jeden deň na to, aby sa dala fyzicky dokopy po viróze, čo označil za dôležité aj tréner Livio Magoni. Uvedomuje si, že výdatný oddych v kombinácii s dobrým zdravotným stavom sú v tejto najviac nahustenej fáze sezóny s piatimi pretekmi za 12 dní mimoriadne dôležité.

"Jej zdravotný stav sa zlepšuje, je to potrebné, aby sme predviedli dobré preteky," podotkol Magoni.

Nevyhol sa ani otázke o tom, či Flachau nemôže byť pre Petru miernou komplikáciou aj v hlave vzhľadom na to, že posledné dva slalomy tam nedokončila.

"Ostatné dve sezóny to tam bolo trochu bláznivé. Pred dvomi rokmi bola Petra vpredu a v zelených číslach. A nakoniec do dopadlo tak, ako to dopadlo. Verím, že je tomu koniec. Teraz sme v inej pozícií. Petra je silnejšia - mentálne aj na lyžiach a je to vidieť."

Skúsený 55-ročný Talian pridal v dobrej nálade aj štatistický postreh. "Podľa postupnosti vo Flachau musíme vyhrať. V Semmeringu Petra vyhrala obrovský slalom a bola druhá v slalome. Potom zvíťazila v Osle a bola druhá v Záhrebe. Takže ideme - na víťazstvo," rozlúčil sa Magoni.

Vo Flachau sa jazdí slalom žien z časového hľadiska najneskôr v celom Svetovom pohári. Prvé kolo sa v utorok začne o 18:00 a druhé o 20:45.